Faslı futbolcu: El-Rakraki'nin ayrılışına üzüldüm... Xavi konusunda tutumum ise şöyle

Espanyol'un yıldızı Faslı Omar El Hilali, teknik direktör Walid Regragui'nin Atlas Aslanları'ndan ayrılmasına çok üzüldüğünü söyledi.

22 yaşındaki El Hilali, teknik direktör Mohamed Wahbi'nin ilk kadrosuna alınmadı ve üst üste üçüncü kez Fas milli takımının dışında kaldı. Bu durum, Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala Espanyol'un sağ bekini endişelendiriyor.

El Hilali, Afrika Futbol sitesinde yayınlanan Sport gazetesine verdiği demeçte, "El Rakraki ile iyi bir ilişkim vardı, sürekli iletişim halindeydik ve beni kadroya almadığında bana nedenini açıkladı" dedi.

"El-Rakraki'nin ayrılmasına çok üzüldüm, sonra yeni teknik direktör geldi. Son kadroda yer almadığım doğru, ancak futbol performansa dayalı bir spor" diye devam etti.

El Hilali, Dünya Kupası'ndan sonra Xavi'nin Fas milli takımının başına geçme olasılığı hakkında yorum yapmaktan çekinmedi ve mevcut teknik ekibe olan güvenini korurken bu fikre heyecanla yaklaştı.

"Xavi, herkesin bildiği gibi futbolun efsanesidir. Fas milli takımının teknik direktörü olması, bence birçok kişinin isteyeceği bir durumdur. Ancak bunu tercih etmeyenler de var, çünkü bazıları Fas'la bağı olan yerli bir teknik direktör istiyor."

"Ancak yeni teknik direktör Muhammed Wahbi geldi ve o da çok yetkin bir isim. Umarım Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergiler" diye ekledi.

Ayrıca okuyun

Faslı yıldız, Ceda ve El-Qadisiya'yı şok etti