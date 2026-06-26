Ayyoub Bouaddi, bu yaz muhtemelen çok ses getirecek bir transfer gerçekleştirebilir. Transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto’nun bildirdiğine göre, Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz yaratan Faslı oyuncu, Manchester City’nin somut ilgisini çekiyor.

Kulübü Lille OSC'de geçirdiği güçlü bir sezonun ardından Bouaddi, şimdi de Dünya Kupası'nda beklentileri karşılıyor. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Brezilya maçının ardından büyük övgüler aldı.

Uluslararası dev kulüpler, Bouaddi’nin gelişimini uzun süredir takip ediyordu ve Manchester City şimdi harekete geçmeye karar verdi. Moretto’ya göre, sağ ayaklı oyuncunun 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Lille ile görüşmeler çoktan başladı.

Transfermarkt, Bouaddi’nin piyasa değerini 50 milyon euro olarak tahmin ediyor, ancak yıldızı parladıkça bu rakam Lille’i ikna etmek için yetersiz kalıyor. The Athletic bu hafta, Kuzey Fransa ekibinin talep fiyatını 80 milyon euro olarak belirlediğini yazdı.

Birkaç hafta önce transfer uzmanı Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Arsenal gibi diğer üst düzey kulüplerin de Bouaddi’yi kadrolarına katmak için yarışta olduğunu açıklamıştı.

Bouaddi'nin kendi istekleri ve tercihleri şimdilik bilinmese de, tüm bu kulüpler Manchester City tarafından geride bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya. The Citizens ise rakiplerinden bir adım önde olmak için her şeyi yapmaya hazır.

Bouaddi şu anda pazartesi gecesi salı sabahına karşı (03:00) Hollanda milli takımıyla oynanacak maça odaklanmış durumda. Bu arada Manchester City, Bouaddi'nin yanı sıra Elliot Anderson'ı da kadrosuna katmayı umuyor. Bu transferin gerçekleşmesi neredeyse kesin.