Monterrey’deki “Oranjemars” etkinliğinde dikkat çeken bir görüntü. Hollandalı bir Faslı, üzerinde Wilders yazan ve 10 numaralı Fas milli takım forması giyme gibi esprili bir fikir ortaya attı.

Bu forma, birkaç gün önce Geert Wilders’in Instagram paylaşımına bir gönderme gibi görünüyor. Paylaşımda, PVV grup başkanı Wilders’in hakem kılığına girerek Faslı bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiği görülüyor. Al tarafından oluşturulan görselin altında “Her şey yoluna girecek” yazıyor.

“En büyük hayranım. Wilders, seni seviyorum,” diyor Faslı taraftar, De Telegraaf’ın bir video haberinde. “Onu seviyorum. Onun sayesinde ülkeden çıkabildim. Wilders, seni seviyorum, Venlo!” diyerek gülerek Wilders’ın doğum yerine atıfta bulunuyor.

Neşeli taraftar, ardından Dünya Kupası on altıncı finalinde Fas’ın Hollanda’ya karşı 1-2 galip geleceğini öngörüyor. “Wilders bunu kaçırmamalı,” diyor, bu sırada turuncu kalabalık Monterrey’de ilerliyor.

Başka bir taraftar da Fas’ın galibiyeti konusunda umutlu. “Şimdi burada soldan sağa son bir dans daha yapıyoruz, ama ondan sonra ‘dima maghreb’ olacak.”

Hollanda, Salı günü saat 03:00’te Monterrey’deki Estadio BBVA’da Fas ile karşılaşacak. Kazanan takım, Pazar günü son dakikada Güney Afrika’yı 0-1 yenen Kanada ile çeyrek finalde karşılaşacak.