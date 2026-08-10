Şu anda Fas'ta düzenlenen ve 16 Ağustos'a kadar sürecek olan Kadınlar Afrika Uluslar Kupası, 13 edisyonun 10'unda şampiyon olan Nijerya'nın turnuvadan elenmesinin ardından benzeri görülmemiş tarihi bir dönüm noktasına tanıklık ediyor. Bu durum, önümüzdeki pazar günü Fas'ın başkentinde oynanacak final maçında yeni bir şampiyonun taç giymesini garantiliyor.

Nijerya, pazar akşamı Kazablanka'daki Larbi Zaouli Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Kamerun'a 1-0 mağlup oldu. Özellikle "Super Falcons"ın 2024 yılındaki son edisyonda şampiyon olması nedeniyle bu sonuç, Afrika kıtası için büyük bir şok oluşturdu.

Nijerya Dünya Kupası'nda yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya

Şok, önümüzdeki yaz Brezilya'da düzenlenecek 2027 Dünya Kupası'na (24 Haziran - 25 Temmuz) katılabilmek için kıtasal eleme maçları oynayacak olan Nijerya için daha da ağır olabilir.

Nijerya Milli Takımı bu eleme maçlarını kazanmayı başaramazsa, turnuvanın 1991 yılında başlamasından bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Bu da kıtanın en güçlü kadın futbolu milli takımlarından biri için sert bir darbe anlamına geliyor.

Fas laneti kırmaya çalışıyor

Nijerya'nın yenilgisi, Fas'a ilk kıtasal şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için bir fırsat sunabilir. Fas ile Senegal arasında oynanan heyecan dolu Erkekler Afrika Uluslar Kupası finalinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra, kadın milli takımı, ikisi de kendi sahasında oynanan iki finali arka arkaya kaybetmesinin ardından (2022'de Güney Afrika'ya 2-1, 2024'te Nijerya'ya 3-2), şampiyonluğu kazanmak için hiç bu kadar net bir fırsata sahip olmamıştı.

İspanya Dünya şampiyonlarının eski teknik direktörü İspanyol Jorge Vilda yönetimindeki Fas takımı, turnuvanın başından bu yana, özellikle çeyrek finalde Güney Afrika'yı (2-1) ve grup aşamasında Cezayir'i (1-0) yenerek muhteşem bir performans sergiliyor.

Cezayir tarih yazıyor

2026 edisyonu, tarihinde ilk kez turnuvanın yarı finaline yükselen ve aynı zamanda 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılım biletini garantileyen Cezayir Milli Takımı için tarihi bir öneme sahip.

Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finaline yükselen Afrika milli takımlarına 4 doğrudan katılım bileti veriliyor. Bu da Senegal'e karşı oynadığı ilk maçtan (2-0) itibaren ve özellikle rakibinin 10 kişi kalarak tamamladığı dramatik bir maçta Fildişi Sahili'ne karşı (2-1) güçlü bir azim gösteren Cezayir için geçerli.

Büyük sürpriz

FIFA sıralamasında dünya 135'incisi olan Malavi Milli Takımı, kıtasal turnuvadaki ilk katılımıyla tarihinin en muhteşem sayfasını yazdı.

Üçüncü grupta liderliği ele geçirdikten sonra "Scorchers", Gana'yı (2-1) heyecanlı bir mücadelede yenerek, ilk katılımında yarı finale yükselen seçkin milli takımlar arasına katıldı. Malavi Milli Takımı ayrıca 2027 Dünya Kupası'na doğrudan katılım sağlayan dört koltuktan birini de garantiledi.

Malavi Milli Takımı, aralarında takımın toplam dokuz golünden 6'sını atan iki kız kardeş Tabitha (Fransız kulübü Olympique Lyon oyuncusu) ve Temwa Chawinga önderliğinde maçtan maça sürprizler yaşattı; özellikle ilk maçta Nijerya'yı (3-2) yenerek tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihi bir yarı final

Önümüzdeki çarşamba günü oynanacak yarı final maçlarından önce (saat 19.00'da Cezayir - Malavi ve saat 22.00'de Fas - Kamerun), 2026 edisyonunun Afrika kadın futbolunun yeni kraliçesinin taç giymesine tanıklık edeceği kesinleşmiş durumda.