Faslı teknik direktör Walid Regragui, Ekvador Milli Takımı'nı çalıştırmak için aday oldu. Fas Milli Takımı'nın eski çalıştırıcısı, Güney Amerika'daki ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşamaya ilgi gösteriyor.

Africa Soccer ağı, Ekvador'dan gelen basın haberlerine dayanarak, Regragui'nin A Milli Takım'ın başında Sebastián Beccacece'nin yerine geçmesi için Ekvador Federasyonu'nun değerlendirdiği isimlerden biri olduğunu aktardı.

Ekvador Milli Takımı, Meksika karşısında elenmeden önce 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmişti.

Edinilen bilgilere göre Regragui'ye yakın kişiler, ilgili taraflara, teknik direktörün iki taraf arasındaki müzakerelerin kendisini memnun edecek şekilde ilerlemesi şartıyla Ekvador Milli Takımı'nın başına geçmeye açık olduğunu bildirdi.

Regragui, Ekvador Federasyonu'nun listesindeki tek öne çıkan isim değil. Listede ayrıca Portekizli Paulo Bento, Arjantinli Marcelo Gallardo ve Eduardo Domínguez'in yanı sıra İspanyol teknik direktörler Miguel Ángel Ramírez ve Robert Moreno da yer alıyor.

Ekvador Federasyonu, yeni teknik direktörü önümüzdeki ayın ikinci haftasından önce atamayı hedefliyor. Böylece ona eylül, ekim ve kasım aylarında yapılacak milli arayı hazırlamak için yeterli zaman tanınmış olacak.