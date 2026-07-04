Fas, Cumartesi akşamı Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi. Houston’da, teknik direktör Mohamed Ouahbi’nin takımı, Azzedine Ounahi’nin iki golü ve Soufiane Rahimi’nin bir golü sayesinde Kanada’yı 0-3 mağlup etti. Kuzey Afrikalılar, çekişmeli ve fiziksel mücadelenin yaşandığı maçta direndi ve çeyrek finalde Fransa ya da Paraguay ile karşılaşmaya hazırlanacak. Ancak Fas, yıldız oyuncusu Ismael Saibari'yi hamstring sakatlığı nedeniyle kaybetti.

Kanada, sekizinci final maçına şaşırtıcı derecede güçlü başladı ve çok erken bir aşamada ilk büyük fırsatı yakaladı. Beşinci dakikada Jonathan David, Yassine Bounou ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleci ustaca bir kurtarış yaptı. Birkaç dakika sonra, Neil El Aynaoui'nin dikkatsizce topu kaybetmesinin ardından Tani Oluwaseyi'nin şutuna Bounou yeniden müdahale etmek zorunda kaldı.

Ardından Fas, büyük bir talihsizlik yaşadı. Saibari, 20. dakikada görünüşe göre hamstring sakatlığı nedeniyle kenara çekilmek zorunda kaldı ve gözle görülür şekilde duygulanmış bir şekilde sahadan ayrıldı. Yerine Soufiane Rahimi girdi. Faullerin ardı ardına geldiği ilk yarıda, ilk sarı kartı Redouane Halhal gördü; ardından Achraf Hakimi, Richie Laryea, Jonathan David, Azzedine Ounahi ve Bilal El Khannous da kart gördü.

Futbol açısından ilk yarıda keyif alınacak pek bir şey yoktu. Kanada, mücadeleci ve agresif oyunuyla Fas’ı zorlarken, hakem Michael Oliver maçı kontrol altında tutmakta büyük zorluk çekti. İlk yarı sona erdiğinde faul sayısı 21’e, sarı kart sayısı ise 6’ya ulaşmışken, gol fırsatları ise oldukça azdı. Bu nedenle ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Fas golü buldu. Hakimi serbest vuruşu akıllıca ve alçaktan kullandı; ardından Ounahi ceza sahası kenarından sert ve alçak bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bunun üzerine Kanada beraberlik golünü aramaya başladı ve teknik direktör Jesse Marsch, Cyle Larin’i oyuna sokarak hücuma ekstra bir ivme kazandırdı. Oyuna yeni giren Larin, Hakimi’nin Bounou’ya çok kısa bir pas attığı tehlikeli bir pozisyonda hemen rol aldı, ancak forvet geç kaldı ve sadece kaleciye çarptı. Kısa süre sonra Larin bu hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Maçın son dakikalarında Kanada baskısını daha da artırdı. Jonathan David, iyi bir pozisyondan kullandığı serbest vuruşu kalenin çok üstünden dışarı attı; ardından Buchanan da uzak mesafeden tehlikeli bir şut denedi. Ancak Bounou yine doğru yerdeydi ve takımını ayakta tuttu. Fas, Kanada’nın son dakikalardaki hücumlarına rağmen direnişini sürdürdü.

82. dakikada Ounahi maçı neredeyse kesin olarak bitirdi. Bir kontra atakta Brahim Díaz ilk başta fırsatı kaçırmış gibi göründü, ancak Real Madrid’in orta saha oyuncusu topu yine de Ounahi’ye ulaştırdı. Ounahi bir kez daha sert ve isabetli bir vuruşla, gecenin ikinci golünü atarak Fas’ı 0-2 öne geçirdi.

Uzatma dakikalarının sonlarında Rahimi kutlamaları taçlandırdı. Yine Díaz asist yaptı; ardından oyuna sonradan giren Rahimi sol ayağıyla güzel bir vuruşla skoru 0-3’e getirdi. Bu ezici galibiyetle Fas, Dünya Kupası çeyrek finallerine ikna edici bir şekilde yükseldi.