Fas ve Suudi Arabistan'ın ardından... Tunus, Hervé Renard'ı Dünya Kupası'na geri getiriyor

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fransız Hervé Renard, Tunus Milli Takımı'nın başına geçerek 2026 Dünya Kupası'nda yeniden teknik direktörlük yapmaya hazırlanıyor.

Bazı basın haberleri, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda "Kartaca Kartalları"nın İsveç'e 1-5'lik ağır bir yenilgiye uğramasının ardından, Tunus milli takımının teknik direktörü Sabri Lamouchi'nin görevinden alındığını doğrulamıştı.

Birçok isim gündeme gelse de, Fransız gazeteci Romain Molina, Sabri Lamouchi'nin yerine 2026 Dünya Kupası'nda Tunus milli takımının yeni teknik direktörünün Renard olacağını doğruladı.

Moulinet, "X" sitesindeki kişisel hesabından attığı bir tweet'te, önümüzdeki birkaç saat içinde bir değişiklik olmazsa Fransız teknik direktörün Tunus milli takımının yeni teknik direktörü olacağını söyledi.

Fransız gazeteci, Tunus Futbol Federasyonu'nun Renard'a 2026 Dünya Kupası'nın ötesine uzanan bir proje sunduğunu ve ona Dünya Kupası'ndan sonra da kalacağına dair güvence verdiğini doğruladı.

Tunus milli takımı, 2018 Dünya Kupası'nda Fas ve 2022'de Suudi Arabistan milli takımlarını çalıştıran Hervé Renard'ın Dünya Kupası'nda çalıştıracağı üçüncü takım olacak.

Renard, Suudi Arabistan milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda tekrar yer almaya çok yakındı, ancak turnuvanın başlamasına iki aydan az bir süre kala görevinden alındı ve yerine Yunan teknik direktör Georgios Donis atandı.

Tunus milli takımının Dünya Kupası'nda iki maçı kaldı. Takım, önümüzdeki Pazar sabahı Japonya ile karşılaşacak, ardından Cuma günü sabahın erken saatlerinde grup aşamasının üçüncü ve son turunda Hollanda ile karşılaşacak.