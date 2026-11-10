Fas ve Senegal usulüyle: Merih, Sudan Ligi şampiyonluğu krizini CAS'a taşıyor

El-Merrikh, geçen sezon Sudan Ligi şampiyonluğuyla ilgili yaşanan krizi Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne ("CAS") taşıdığını açıkladı; bu durum, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalindeki meşhur Fas-Senegal davasında yaşananlara benzer bir senaryo olup, bu ayın sonunda, kasımda karara bağlanması bekleniyor.

El-Merrikh, geçen temmuz ayında oynanan Sudan Ligi zirve mücadelesinde El-Hilal'e 0-1 mağlup olmuştu, ancak Zaim, mavi takımın kadrosundaki bazı devşirme oyuncuların mücadeleye katılmasının kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle resmi itirazda bulundu.

Davanın görüşülmesinin ardından İstinaf Komitesi, zirve mücadelesinde El-Hilal'i mağlup sayma ve şampiyonluğu El-Merrikh'e verme kararı aldı.

Ancak El-Hilal, bugün salı günü erken saatlerde, Sudan Futbol Federasyonu İstinaf Komitesi'nin kulübün sunduğu inceleme talebini kabul ettiğini, zirve mücadelesinin puanlarını El-Merrikh'e veren önceki kararı iptal ettiğini ve böylece mavi takımın şampiyonluğa taçlandırıldığını duyurdu.

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El-Merrikh ise "Facebook" hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak İstinaf Komitesi'nin son kararını reddettiğini belirtti ve davayı "CAS"a taşıma niyetini açıkladı.

El-Merrikh'in açıklamasının metni şu şekildeydi:

"El-Merrikh Spor Kulübü, yeni oluşturulan İstinaf Komitesi'nin, diğer kulüp tarafından sunulan inceleme talebini kabul eden ve El-Merrikh'in Süper Lig şampiyonluğuna hak kazandığına hükmeden önceki kararı bozan kararını kesin bir şekilde reddettiğini duyurur; böylece tüm haklarına ve kazanımlarına sahip çıktığını ve bunları eksilten herhangi bir işlemi reddettiğini vurgular.

Bu karar, yönetim kurulunun şaşkınlığına yol açmaktadır; özellikle de önceki İstinaf Komitesi'nin El-Merrikh lehine karar vermekle kalmayıp, kararının gerekçelerinde kulübün sunduğu istinaf başvurusunu takdir etmesi ve bunu tutanaklarında açıkça kaydetmesi dikkate alındığında. Bu durum, Sudan Federasyonu'nun, komitenin davaya ilişkin vardığı sonuca dayanarak oyuncuların durumuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yapmasına yol açmıştı. Dolayısıyla söz konusu karardan dönülmesi hukuki açıdan sorgulanabilir bir konudur.

Son kararla ilgili soru işaretleri, kulübün diğer kulüp tarafından A/12688 numarasıyla sunulan şikâyete dayanarak davanın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşındığına dair Federasyon'dan resmi bir bildirim alması ışığında daha da artmaktadır. Bu durum, tarafların uyuşmazlığın uluslararası mahkemeye taşındığına dair bilgilendirilmesinin ardından, davanın İstinaf Komitesi önünde yeniden ele alınmasının hukuki ve usuli temeli hakkında esaslı sorular doğurmaktadır.

Tüm bunlara ve son karar ışığında, El-Merrikh Kulübü yönetim kurulu kararını vermiş ve davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımaya, kulübün mahkeme önündeki birikim ve geçmiş tecrübelerine dayanarak ve uzman hukuki yetkinliklerden yararlanarak, nihai karar çıkana dek şampiyonluk hakkını savunmak adına gerekli tüm hukuki işlemleri yürütmeye karar vermiştir.

Bu bağlamda yönetim kurulu; kulübün taraftarları, simge isimleri, yıldızları, medyası ve tüm birimleri adına Sudan Futbol Federasyonu'na açık bir mesaj iletmektedir: El-Merrikh, kendine ait bir tarihi, saygınlığı ve Sudan'ın içinde ve dışında uzanan taraftar tabanı olan, taraftarlarıyla öne çıkan ve öncü bir kulüptür; bu nedenle haklarına dokunulmasını veya olanaklarının eksiltilmesini kabul etmeyecektir.

Federasyon, müsabakayı adalet, ahlak ve tarafsızlık ilkeleriyle yönetme sorumluluğunu yerine getirmeli, ayrıca yönetmelikleri ayrım veya seçicilik yapmadan uygulamalıdır.

En güçlü ifadelerle yeniden vurguluyoruz ki El-Merrikh, haklarına dokunan herhangi bir işlem karşısında eli kolu bağlı durmayacak, kendisine oldubitti dayatılmasını veya kazanımlarıyla oynanmasını kabul etmeyecek ve bununla mevcut tüm hukuki ve kurumsal yollarla mücadele edecektir.

Vefakâr El-Merrikh taraftarlarına yönetim kurulu teyit eder ki kulübün hakları pazarlık veya feragat konusu değildir ve kulüp, sonuna kadar hukuk yolundan gidecektir; arkamızda bir destek olduğunuzu bilerek, aramızdaki söz asla geri adım atmayacağımızdır."