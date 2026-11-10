El-Merrikh, geçen sezon Sudan Ligi şampiyonluğuyla ilgili krizi Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS"a taşıdığını açıkladı. Bu durum, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalindeki meşhur Fas-Senegal davasında yaşananlara benzer bir senaryoyu andırıyor ve kararın bu ay içinde, kasım ayı sonunda verilmesi bekleniyor.

El-Merrikh, geçtiğimiz temmuz ayında oynanan Sudan Ligi zirve maçında El-Hilal'e 1-0 yenilmişti. Ancak lider takım, rakibin kadrosunda yer alan bazı sonradan vatandaşlık almış oyuncuların katılımının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle resmi bir itirazda bulunmuştu.

Davanın incelenmesinin ardından İstinaf Komitesi, El-Hilal'i zirve maçında mağlup saymaya ve şampiyonluğu El-Merrikh'e vermeye karar verdi.

Ancak El-Hilal, salı günü erken saatlerde, Sudan Futbol Federasyonu İstinaf Komitesi'nin kulübün sunduğu yeniden inceleme talebini kabul ettiğini açıkladı. Buna göre zirve maçının puanlarını El-Merrikh'e veren önceki karar iptal edildi ve mavili takım müsabakanın şampiyonu ilan edildi.

Kendi cephesinde El-Merrikh, "Facebook" hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak İstinaf Komitesi'nin bu son kararını reddetti ve davayı "CAS"a taşıma niyetinde olduğunu duyurdu.

El-Merrikh'in açıklamasının metni şu şekilde:

"El-Merrikh Spor Kulübü, yeni kurulan İstinaf Komitesi'nin, diğer kulüp tarafından sunulan inceleme talebini kabul eden ve El-Merrikh'in Premier Lig şampiyonluğuna hak kazandığına hükmeden önceki kararı bozan kararını kesin bir şekilde reddettiğini ilan eder. Böylece tüm haklarına ve kazanımlarına bağlı kaldığını, bunları eksilten her türlü işleme karşı çıktığını teyit eder.

Bu karar, yönetim kurulunda şaşkınlık yaratmaktadır. Zira önceki İstinaf Komitesi yalnızca El-Merrikh lehine karar vermekle kalmamış, aynı zamanda kararının gerekçelerinde kulübün sunduğu istinaf başvurusunu takdir etmiş ve bunu tutanaklarında açıkça kayıt altına almıştı. Bu durum, Sudan Futbol Federasyonu'nu, komitenin davaya ilişkin vardığı sonuçlara dayanarak oyuncuların statüsüne ilişkin yönetmelikte değişiklik yapmaya yöneltmişti. Bu da söz konusu karardan dönülmesini hukuki açıdan sorgulanır kılmaktadır.

Kulübün, Federasyon'dan, diğer kulüp tarafından A/12688 numarasıyla sunulan şikâyete istinaden davanın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşındığını bildiren resmi bir tebligat alması nedeniyle, bu son karara ilişkin soru işaretleri daha da artmaktadır. Bu durum, tarafların uyuşmazlığın uluslararası mahkemeye taşındığı konusunda bilgilendirilmesinin ardından, davanın İstinaf Komitesi önünde yeniden ele alınmasının hukuki ve usuli dayanağı hakkında temel soruları gündeme getirmektedir.

Tüm bunlara ve son karar ışığında El-Merrikh Spor Kulübü yönetim kurulu kararını vermiş ve davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşımaya, kulübün mahkeme önündeki birikim ve geçmiş tecrübelerine dayanarak ve uzman hukukçulardan yararlanarak, nihai karar çıkana dek şampiyonluk hakkını savunmak amacıyla gerekli tüm hukuki işlemleri sürdürmeye karar vermiştir.

Bu bağlamda yönetim kurulu; kulübün taraftarları, simgeleri, yıldızları, medyası ve tüm birimleri adına Sudan Futbol Federasyonu'na açık bir mesaj iletmektedir: El-Merrikh, taraftarı geniş ve öncü bir kulüptür; tarihi, konumu ve Sudan içinde ve dışında uzanan bir tabanı vardır. Bu nedenle haklarına dokunulmasını veya olanaklarının eksiltilmesini kabul etmeyecektir.

Federasyon'un ise müsabakayı adalet, ahlak ve tarafsızlıkla yönetme sorumluluklarına bağlı kalması, ayrıca yönetmelikleri ayrım veya seçicilik gözetmeksizin uygulaması gerekmektedir.

En güçlü ifadelerle yeniden teyit ederiz ki El-Merrikh, haklarına dokunan hiçbir işlem karşısında eli kolu bağlı durmayacak, kendisine oldubitti dayatılmasını veya kazanımlarıyla oynanmasını kabul etmeyecek ve bunun karşısına mevcut tüm hukuki ve kurumsal araçlarla çıkacaktır.

Vefakâr El-Merrikh taraftarlarına ise yönetim kurulu şunu teyit eder: Kulübün hakları pazarlık veya feragat konusu değildir; sonuna kadar hukuk yolunda ilerlemeye devam edecektir. Arkamızdaki destek tamdır ve aramızdaki ahit, asla geri adım atmamaktır."