Fas ile Senegal arasında yaşanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) önceki gün perşembe İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmaları sona erdirmesinin ardından karar aşamasına yaklaştı; hakem heyeti, ihtilafa ilişkin kararı vermek üzere müzakerelerine başladı.

Senegalli "Seni News" sitesinin yayımladığı bilgilere göre kararın, içinde bulunduğumuz ekim ayının 18 ile 22'si arasında açıklanması bekleniyor.

Dava, geçen ocak ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan ve sahada 1-0 Senegal'in galibiyetiyle sona eren final maçına dayanıyor.

Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) daha sonra Senegal milli takımını mağlup sayarak kupayı Fas'a verme kararı aldı; Senegal Federasyonu da bu kararı CAS nezdinde temyiz etti.

Dava, Senegalli oyuncuların hakemin kararlarından birine itiraz ederek sahayı geçici olarak terk etmelerinin, ardından da maçı tamamlamak üzere geri dönmelerinin etrafında şekilleniyor.

Senegal tarafı, hakemin yetkisine ilişkin oyun kanunlarının beşinci maddesine dayanan argümanlarında ısrar ederken, Fas tarafı CAF Temyiz Komitesi'nin kararını alırken dayandığı Afrika Uluslar Kupası tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayanıyor.

Spor Tahkim Mahkemesi Genel Müdürü Matthieu Reeb ise, taraftarların kupanın akıbetini öğrenmek için uzun süredir beklediğini anladığını belirterek, işlem takviminin ve duruşma tarihlerinin tüm taraflarla mutabık kalınarak belirlendiğini, mahkemenin de duruşmanın bitiminden sonra mümkün olan en kısa sürede gerekçeli bir karar vermeye çalıştığını ifade etti.