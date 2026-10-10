24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-SPORTS-2025-AFR-SEN-MAR-CASAFP
Çeviri:

Fas ve Senegal: Afrika finaliyle ilgili CAS kararının açıklanma tarihi belli oldu

Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
Senegal
Fas

Karar anı yaklaşıyor

Fas ile Senegal arasında yaşanan 2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) önceki gün perşembe İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmaları sona erdirmesinin ardından karar aşamasına yaklaştı; hakem heyeti, ihtilafa ilişkin kararı vermek üzere müzakerelerine başladı.

Senegalli "Seni News" sitesinin yayımladığı bilgilere göre kararın, içinde bulunduğumuz ekim ayının 18 ile 22'si arasında açıklanması bekleniyor.

Dava, geçen ocak ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan ve sahada 1-0 Senegal'in galibiyetiyle sona eren final maçına dayanıyor.

Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) daha sonra Senegal milli takımını mağlup sayarak kupayı Fas'a verme kararı aldı; Senegal Federasyonu da bu kararı CAS nezdinde temyiz etti.

Dava, Senegalli oyuncuların hakemin kararlarından birine itiraz ederek sahayı geçici olarak terk etmelerinin, ardından da maçı tamamlamak üzere geri dönmelerinin etrafında şekilleniyor.

Senegal tarafı, hakemin yetkisine ilişkin oyun kanunlarının beşinci maddesine dayanan argümanlarında ısrar ederken, Fas tarafı CAF Temyiz Komitesi'nin kararını alırken dayandığı Afrika Uluslar Kupası tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayanıyor.

Spor Tahkim Mahkemesi Genel Müdürü Matthieu Reeb ise, taraftarların kupanın akıbetini öğrenmek için uzun süredir beklediğini anladığını belirterek, işlem takviminin ve duruşma tarihlerinin tüm taraflarla mutabık kalınarak belirlendiğini, mahkemenin de duruşmanın bitiminden sonra mümkün olan en kısa sürede gerekçeli bir karar vermeye çalıştığını ifade etti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin