Fas ve Kenya bekliyor... Barcelona, üçüncü bir hazırlık maçı için resmi olarak anlaştı

Barcelona, La Liga şampiyonluğunu savunacağı yeni sezonun hazırlık dönemi kapsamında üçüncü bir hazırlık maçı oynamayı kararlaştırdı.

Barcelona'nın A takımı, 13 Temmuz'da Juan Gamper Spor Kompleksi'nde antrenmanlara geri dönecek ve burada her zamanki tıbbi muayenelerden geçecek.

Takım, daha sonra bir haftalık antrenman programının ardından, 27 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında yeni sezon hazırlık kampı için İngiltere’deki St George’s Park’a gidecek.

Kulüp, milli takımda oynayan oyuncularının Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili haberleri beklerken, aynı zamanda yeni sezona hazırlık amacıyla hazırlık maçları programını da tamamlıyor.

Barcelona’nın kesinleşen ilk hazırlık maçı, 24 Temmuz’da Cité Sportive’de İspanyol takımı “Europa” ile, ardından 31 Temmuz’da St. Andrews Stadyumu’nda Birmingham City ile oynanacak.

Kulüp daha fazla ayrıntı beklerken, "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın 8 Ağustos'ta İtalya'da Udinese ile bir başka hazırlık maçı daha oynayacağını bildirdi.

İtalyan takımıyla oynanacak bu maç bir süredir gündemdeydi ve şimdi kesinleşti.

Barcelona'nın Rabat (Fas) ve Nairobi (Kenya) şehirlerinde iki hazırlık maçı oynamak için teklifler aldığı belirtilmelidir; bu iki maç henüz kesinleşmemiştir. Ayrıca, İngiltere'deki antrenman kampı sırasında bir başka hazırlık maçı daha oynanması beklenmektedir.

Watford ve Stoke City'nin başlıca rakipler olması muhtemel. Tüm bunlara ek olarak, 19 Ağustos'ta düzenlenecek Juan Gamper Kupası'nın rakibinin henüz belirlenmediğini de unutmamak gerekir.