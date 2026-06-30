Fas ve İspanya yolunda... Fransa, son 16 turuna yükseldikten sonra Dünya Kupası'nda onu neler bekliyor?

Fransa milli takımı, İsveç’i kolayca mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki yoluna devam etti; peki, turnuvanın geri kalan eleme turlarında onu neler bekliyor?

Fransız milli takımı, Çarşamba sabahı erken saatlerde "MetLife" Stadyumu'nda oynanan 32'li tur maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı.

Les Bleus, turnuvanın şimdiye kadarki en büyük sürprizlerinden biri olarak Almanya'yı eleyen Paraguay milli takımıyla karşılaşacak.

Fransız milli takımı, önümüzdeki Pazar günü saat 00:00'da "Lincoln Financial Field" stadyumunda Paraguay milli takımıyla 16 turunda karşılaşacak.

Finale giden yol kolay değil

Kylian Mbappé ve takım arkadaşları, üst üste üçüncü kez finale ulaşma yolunun kolay olmayacağının farkındalar; zira önlerinde engellerle dolu bir yol uzanıyor.

Dünya Kupası eşleşmelerine göre, Fransa milli takımı çeyrek finale yükselirse, Fas ile Kanada arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak. Atlas Kaplanları olarak bilinen Fas takımı ise 16'lı tur maçına, turu geçme konusunda en büyük favori olarak girecek.

Çeyrek final maçı, 9 Temmuz günü saat 23:00’da oynanacak.

Fransız milli takımı yarı finale yükselirse, büyük takımlardan biriyle karşı karşıya kalacak; zira aynı grupta İspanya, Portekiz ve Belçika gibi ağır toplar yer alıyor.

Bu maç, 14 Temmuz günü saat 20:00'de oynanacak.

Aynı grupta yer alan 8 milli takımdan biri, Fransa'nın yarı finale yükselmesi durumunda bu turda Fransa ile karşılaşacak.

Portekiz ve Hırvatistan milli takımları karşı karşıya gelecek ve bu maçın galibi, İspanya ile Avusturya arasındaki maçın galibiyle oynayacak; bu dört Avrupa milli takımından sadece biri çeyrek finale yükselecek.

Ayrıca ABD ve Bosna-Hersek milli takımları da karşı karşıya gelecek ve bu maçın galibi, Belçika ile Senegal arasındaki maçtan galip çıkan takımla karşılaşacak; bu grupta da çeyrek finale tek bir takım yükselecek.

Bu iki maçtan çıkan takımların çeyrek finalde karşılaşacakları maçın galibi, Fransa milli takımıyla karşılaşacak; tabii ki “Les Bleus” Paraguay’ı ve çeyrek finaldeki rakibini geçebilirse.