Fas ve Fransa’nın kadroları: Wahbi’den sürpriz… Deschamps ise kurtarıcıyı sahaya sürüyor

Mohamed Wahbi ve Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası çeyrek final turunun açılışında bu akşam iki milli takımın karşı karşıya geleceği maç için Fas ve Fransa’nın kadrolarını açıkladı. Bu karşılaşma, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde yaşanan ünlü çatışmanın ardından bir intikam maçı niteliği taşıyor.

Fas milli takım kadrosunda Muhammed Wahbi’den dikkat çekici bir sürpriz yaşandı; Wahbi, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan İsmail Sebari’nin yerine Şemseddin Talbi’yi ilk 11’de oynatmayı tercih etti. Oysa beklentiler, çeyrek finalde Kanada karşısında harika bir performans sergileyip, Sebari’nin yerine oyuna girdikten sonra galibiyete katkıda bulunan üç golün birini atan Sufyan Rahimi’nin ilk 11’de yer alacağı yönündeydi.

Buna karşılık, Didier Deschamps, Bradley Barcola'nın yerine Diziery Doué'ye ilk 11'de yer verme kararı aldı. Bu karar, Doué'nin bir önceki maçtaki belirleyici rolüne bir ödül niteliğindeydi; zira Doué, Fransa'nın Uruguay'a karşı galibiyet golünü attığı penaltıyı kazandıran faulü yaratmış ve "Les Bleus"u çeyrek finale taşımıştı.

Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Kylian Mbappé üçlüsü, Fransa milli takımının hücum gücünü sürüklemeye devam ederken, Fas ise forvet hattında Brahim Díaz ve Bilal El Khannous ikilisine güveniyor.

Fas milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou.

Defans: Ashraf Hakimi - Issa Diop - Anas Salahuddin - Nasser Mazraoui.

Orta saha: Ayub Bouadi - Ezzedine Ounahi - Nael El Ainaoui - Chamseddine Talbi.

Forvet: İbrahim Diaz - Bilal El Khannous.

Fransa milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Mike Maignan.

Savunma: Jules Koundé - William Saliba - Dayot Upamecano - Lucas Deny.

Orta saha: Adrien Rabiot - Mano Kone - Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.

Forvet: Kylian Mbappé.

Fransız milli takımı, Uruguay'ı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle çeyrek finale yükselirken, Fas milli takımı ise Kanada'yı 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Bu karşılaşma, 2022 Dünya Kupası yarı finalini hatırlatıyor. O maçta Fransa galip gelerek finale yükselirken, “Atlas Kaplanları” turnuvayı dördüncü sırada tamamlamış ve bu sonuç, Dünya Kupası tarihindeki en iyi Arap ve Afrika başarısı olarak kayıtlara geçmişti.