Fas ve Curaçao gibi ülkeler, Dünya Kupası sırasında sert bir açıklamayla aniden "derin hayal kırıklığını" dile getirdi

Bu yaz Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülke, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e "derin hayal kırıklıklarını" dile getirdi. Ceferin, geçtiğimiz günlerde genişletilen katılımcı kadrosunun Dünya Kupası maçlarını sıkıcı hale getireceğini belirtmişti.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Kongo, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Güney Afrika ve Fildişi Sahili, Ceferin'in açıklamalarını şiddetle eleştiren ve reddeden ortak bir bildiri yayınlamaya karar verdi.

“Ülkelerimiz için önemsiz bir Dünya Kupası maçı yoktur. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası’na katılmak, tarihi bir başarı ve nesiller boyu paylaşılan bir hayalin gerçekleşmesidir.”

“Kongo ve Haiti gibi ülkeler için, uzun bir aradan sonra futbolun en büyük sahnesine geri dönmek, yıllardır, hatta bazı durumlarda on yıllardır bu anı bekleyen milyonlarca taraftar için özel bir anlam taşıyor.”

“Bu maçların bir şekilde daha az önemli olduğunu ima etmek son derece hayal kırıcıdır ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların, antrenörlerin, kulüplerin, futbol yöneticilerinin ve taraftarların çabalarını, fedakarlıklarını ve hedeflerini hiçe saymaktadır. Her eleme başarısının arkasında yıllarca süren emek ve yatırım vardır. Her milli takımın arkasında, futbolu gurur, umut ve birlik kaynağı olarak gören bütün topluluklar ve milyonlarca insan vardır.”

“Futbol, seçkin bir grup ulusa ait değildir. Gücü, evrenselliğinden kaynaklanır. FIFA Dünya Kupası, farklı kültürleri, farklı tarihleri ve farklı futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyanın en büyük futbol turnuvasıdır.”

“Birçok ülke için FIFA Dünya Kupası’na katılmak sadece bir spor başarısı değildir. Bu, bir nesli ilhamlandıran, futbolun gelişimini hızlandıran ve ömür boyu sürecek anılar yaratan bir andır.”

“Elemeyi geçen her ulusun saygıyı hak ettiğine inanıyoruz. Her takım, başarısına dayalı olarak yerini hak etmiştir. Her taraftarın hayal kurma hakkı vardır. Her maç, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için anlamlıdır.”

“Bu nedenle, UEFA başkanının açıklamalarını reddediyor ve futbolun büyümesinin fırsatlar yaratmaya devam etmesi, yeni nesillere ilham vermesi ve sporumuzun gerçek anlamda küresel niteliğini güçlendirmesi gerektiğine olan inancımızı yeniden teyit ediyoruz. Her takım liyakatine göre elemeyi başarmıştır. Her maç önemlidir.”