Fas ve Cezayir’in yanı sıra… İngiltere, Gana’yı Dünya Kupası’ndaki rekor listesine ekledi

İngiltere milli takımı, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Gana ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası’ndaki rekorunu pekiştirdi. Böylece, turnuva tarihinde golsüz biten maç sayısını 13’e çıkaran İngiltere, bu alanda tüm milli takımlar arasında en yüksek rakama sahip oldu.

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İstatistik ağı "Opta"ya göre, bu maçların ilki 1958 Dünya Kupası'nda Brezilya karşısında oynanmış, ardından 1962 Dünya Kupası'nda Bulgaristan'a karşı ve 1966 Dünya Kupası'nda Uruguay karşısında aynı golsüz sonuç tekrarlanmıştı.

1982 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı, ilki Batı Almanya'ya karşı, ikincisi İspanya'ya karşı olmak üzere iki golsüz beraberlik kaydetti; ardından 1986 Dünya Kupası'nda Fas ile de aynı skorla berabere kaldı.

Ayrıca, 1990 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Hollanda arasındaki karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı; bu sonuç, 2002 Dünya Kupası'nda Nijerya karşısında ve ardından 2006 Dünya Kupası'nda Portekiz karşısında da tekrarlandı.

2010 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Cezayir arasında golsüz bir beraberlik yaşanırken, 2014 Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile oynanan maç da aynı skorla sona erdi.

İngiltere milli takımı, 2022 Dünya Kupası’nda ABD ile yine golsüz berabere kaldı; ardından 2026 Dünya Kupası’ndaki Gana maçı da bu listeye eklendi.



