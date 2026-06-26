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Fas ve Cezayir’i geride bırakarak… Senegal, Dünya Kupası’nda Afrika rekoru kırdı

Senegal - Irak
Senegal
Irak
Dünya Kupası
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Cezayir - Avusturya
Cezayir
Avusturya
Senegal
Irak
Kanada
Hollanda
Fas
Meksika
Cezayir
Avusturya
ABD

Tiranga Aslanları, Irak takımındaki sayı eksikliğinden yararlandı

Senegal milli takımı, grup aşamasının üçüncü turunda bugün Cuma akşamı Irak’ı 5-0 mağlup ederek Dünya Kupası tarihindeki bir Afrika rekorunu kırdı.

Senegal, Dünya Kupası tarihinde tek bir maçta 5 gol atan ilk Afrika milli takımı oldu ve Fas ile Cezayir milli takımlarının paylaştığı önceki rekoru geride bıraktı.

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Fas, bu yılki Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Haiti’yi 4-2 mağlup ederken, Cezayir de 2014 Dünya Kupası’nın ilk turunda Güney Kore’yi aynı skorla yenmişti.

Maçta ayrıca "Asود التيرانجا"nın yıldızı Ismaïla Sarr'ın bireysel başarısına da tanık olundu. Sarr, Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 4'e çıkararak, 3 gol atan Baba Bouba Diop'u geçip turnuvada Senegal milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına elde etti.

Bu mağlubiyetle Irak milli takımı, grubunda son sırada ve puansız olarak Dünya Kupası'na veda ederken, 3 puan toplayan Senegal ise üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında yer alarak son 32'ye kalma şansını bekliyor.


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