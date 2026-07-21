Fas ve Cezayir de listede... FIFA, Dünya Kupası'nın en güzel 12 golünü seçti

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, ev sahipliğini Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın üstlendiği ve geçtiğimiz pazar günü İspanya Millî Takımı'nın tarihindeki ikinci şampiyonluğuyla sona eren 2026 Dünya Kupası finallerinde en iyi gol ödülüne aday gösterilen golleri belirleyen nihai listeyi açıkladı.

Uluslararası Federasyon, turnuva boyunca kaydedilen 308 gol arasından yalnızca 12 golü seçtiğini duyurdu. 1930 yılındaki ilk edisyonundan bu yana Dünya Kupası tarihinin en çok gol atılan edisyonu olarak tarihe geçen turnuvanın en güzel golünü bu özenle hazırlanmış liste arasından seçmek üzere dünya genelindeki taraftarları oy vermeye davet etti.

FIFA, turnuvanın en iyi golünün seçileceği taraftar oylamasının, mümkün olan en fazla sayıda taraftara oy kullanma ve bu prestijli ödüle layık golü seçme fırsatı tanımak amacıyla, müsabakaların sona ermesinden tam bir hafta sonrasına, yani içinde bulunduğumuz temmuz ayının 27'sine kadar açık kalacağını açıkladı.

Hayal kırıklığı yaratan bir sürpriz olarak, nihai liste turnuvaya katılan sekiz Arap millî takımından herhangi bir oyuncunun attığı hiçbir gole yer vermedi. Bu takımlar Fas, Cezayir, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Tunus, Irak ve Ürdün'dü. Oysa bu takımların bazıları iyi performanslar sergilemiş, oyuncuları Dünya Kupası'ndaki katılımları sırasında güzel goller kaydetmişti.

Buna karşılık, alaycı bir şekilde, aday gösterilen 12 golden 3'ü Arap millî takımlarının kalesinde kaydedilen gollerdi; bu da ödüle aday gösterilen gollerin dörtte birinin Arap takımları aleyhine gerçekleştiği anlamına geliyor.

Ülkesinin ikincilik elde eden millî takımının kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi, grup aşamasının ilk turunda, onuncu grupta Cezayir Millî Takımı'nın kalesine attığı harika golüyle adaylar listesinin başında yer aldı. Bu gol, Arap millî takımları aleyhine gerçekleşen üç golden biriydi.

Dünya Kupası turnuvalarının tarihî gol kralı ve 2026 edisyonunda 10 golle gol krallığı ödülünü kazanan Fransız yıldız Kylian Mbappé de, grup aşamasının ilk turunda, dokuzuncu grupta Senegal Millî Takımı'nın kalesine attığı gösterişli golü sayesinde listede yerini aldı.

Adaylıklarda ayrıca, New Jersey eyaletindeki "MetLife" stadında Arjantin karşısında oynanan final maçında tek altın golü kaydeden ve ülkesinin millî takımına 2010 Güney Afrika edisyonunun ardından tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandıran İspanyol forvet Ferran Torres de yer aldı.

Torres'in finaldeki golünün yanı sıra, Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli forvet Julian Alvarez'in golü de listede bulunuyordu. Alvarez bu golü, Arjantin'in kazanarak yarı finale yükseldiği çeyrek final karşılaşmasında İsviçre Millî Takımı'nın kalesine kaydetmişti.

İngiltere'den ise Real Madrid oyuncusu yıldız Jude Bellingham, İngiltere'nin galip gelerek bronz madalya kazandığı üçüncülük-dördüncülük maçında Fransa Millî Takımı'nın kalesine attığı harika golüyle yer aldı.

Liste ayrıca, Manchester City'nin ölümcül forveti Norveçli yıldız Erling Haaland'ın, Selecao'nun turnuvadan elenmesiyle büyük bir sürprize sahne olan son 16 turu karşılaşmasında dev Brezilya Millî Takımı'nın kalesine attığı olağanüstü golü sayesinde onun adına da yer verdi.

Adaylıkların geri kalanında, Bosnalı oyuncu Kerim Alajbegovic, grup aşamasının üçüncü turunda ikinci grupta Katar Millî Takımı'nın kalesine attığı harika golüyle yer aldı. Bu gol, listedeki Arap millî takımlarının kalesinde kaydedilen üç golden ikincisiydi.

Liste ayrıca, Yeşil Burun Adaları Millî Takımı oyuncusu forvet Sidny Cabral'ın golünü de içeriyordu. Cabral bu golü, turnuvaya sahne olan sürprizlerden birinde, son 32 turu karşılaşmasında unvan sahibi Arjantin Millî Takımı'nın kalesine kaydetmişti; ardından Arjantin bu engeli aşmayı ve bir sonraki tura yükselmeyi başardı.

Haiti'den ise Uluslararası Federasyon, forvet Wilson Isidor'un golünü aday gösterdi. Isidor bu golü, grup aşamasının üçüncü turunda üçüncü grupta Fas Millî Takımı'nın kalesine kaydetmişti; böylece bu gol, nihai listede Arap takımlarının kalesine atılan üçüncü gol oldu.

Adaylıklarda ayrıca, grup aşaması maçlarında İran Millî Takımı'nın kalesine attığı özel golüyle Yeni Zelandalı forvet Elijah Just ile yine grup aşamasında İsveç Millî Takımı'nın kalesine gol atan Japon oyuncu Daizen Maeda'nın golü de yer aldı.

Liste, Özbek forvet Eldor Shomurodov'un grup aşaması maçlarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Millî Takımı'nın kalesine attığı golle sona erdi; böylece prestijli ödüle aday gösterilen on iki golün listesi tamamlanmış oldu.