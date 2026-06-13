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Fas ve Brezilya'nın kadroları: Wahbi'den sürpriz... Ancelotti ise beklentileri boşa çıkardı

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
Brezilya
Fas
ABD

Diaz, Neymar'ın takım arkadaşlarına karşı Fas'ı sürüklerken... Thiago ise Brezilya'nın hücumunda yer alıyor

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile oynanacak maçta Atlas Aslanları'nın kadrosunu açıkladı.

Wahbi, Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz'ı forvette sahaya sürerken, Ashraf Hakimi ise Aslanlar'ın savunmasını yönetecek.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ise beklentilerin aksine, İgor Thiago'yu forvet pozisyonunda sahaya sürerken, Matheus Cunha'yı yedek kulübesinde bıraktı.

Fas'ın kadrosu şu şekildeydi:

Kaleci: Yassine Bounou

Dünya Kupası
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İskoçya
SCO
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Fas
MAR
Dünya Kupası
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Brezilya
BRA
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Haiti
HAI

Defans: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Orta saha: Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui

Forvet: İbrahim Diaz, İsmail Sebari, Bilal El Khannous 

Brezilya'nın kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Alisson Becker

Savunma: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Orta saha: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Igor Thiago

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