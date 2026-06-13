Fas ve Brezilya'nın kadroları: Wahbi'den sürpriz... Ancelotti ise beklentileri boşa çıkardı

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Muhammed Wahbi, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile oynanacak maçta Atlas Aslanları'nın kadrosunu açıkladı.
Wahbi, Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz'ı forvette sahaya sürerken, Ashraf Hakimi ise Aslanlar'ın savunmasını yönetecek.
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ise beklentilerin aksine, İgor Thiago'yu forvet pozisyonunda sahaya sürerken, Matheus Cunha'yı yedek kulübesinde bıraktı.
Fas'ın kadrosu şu şekildeydi:
Kaleci: Yassine Bounou
Defans: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop
Orta saha: Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui
Forvet: İbrahim Diaz, İsmail Sebari, Bilal El Khannous
Brezilya'nın kadrosu ise şu şekildeydi:
Kaleci: Alisson Becker
Savunma: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez
Orta saha: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá
Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Igor Thiago