İspanya Halk Partisi lideri ve 29 Kasım'da yapılacak genel seçimlerin adayı Alberto Núñez Feijóo, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği konusunda sert bir tavır sergileyerek, final maçının İspanya topraklarında oynanmaması halinde ülkesinin turnuva organizasyonundan çekilmesi için harekete geçeceğini vurguladı.

İspanya, Portekiz ve Fas, 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak; ayrıca turnuvanın başlamasının 100. yılı münasebetiyle Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da da kutlama maçları düzenlenecek.

İspanya ve Fas, turnuvanın final maçına ev sahipliği yapmak için rekabet ediyor; her iki taraf da maçın kendi topraklarında oynanması konusunda ısrarcı durumda. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ise bu konuyu henüz netleştirmiş değil.

"El Chiringuito" programına yaptığı açıklamalarda Feijóo, 2030 Dünya Kupası'nın son maçına ev sahipliği yapmak için doğal yerin İspanya olduğunu vurgulayarak, bunun "adil, uygun ve tartışılmaz" olduğunu belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre Feijóo şunları söyledi: "2030 Dünya Kupası finali nerede oynanmalı? Adil, uygun ve tartışmasız olan yerde, yani İspanya'da."

Halk Partisi lideri, tutumunu desteklemek için üç temel gerekçeye dayandı ve şöyle açıkladı: "Birincisi, İspanya herhangi bir spor etkinliğini başarıyla düzenleyebilecek kapasitededir ve bunu kanıtladık. İkincisi, Fas sonradan davet edilmeden önce Dünya Kupası organizasyon dosyasında ev sahibi ülkeler İspanya ve Portekiz'di. Üçüncüsü, İspanya dünyanın bir numaralı gücüdür ve hem erkeklerde hem de kadınlarda son Dünya Kupası şampiyonudur."

Feijóo yalnızca finale ev sahipliği talep etmekle kalmadı, İspanya hükümetinin başına geçmesi halinde daha da sert bir tutum sergileyeceğini açıkladı ve şunları söyledi: "İspanya, Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmalı; eğer yapmazsa, benim bakış açıma göre İspanya'nın Dünya Kupası organizasyonunda yer almaması gerekir."

Moncloa Sarayı'na ulaşması ve final maçının Fas'a gitmesi durumunda turnuva organizasyonundan çekilme kararı alıp almayacağı doğrudan sorulduğunda Feijóo kesin bir dille yanıt verdi: "Evet, cevap evet."