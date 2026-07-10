Fas'tan... Deschamps, Dünya Kupası'nda heyecan verici bir rekorla tarihe geçiyor

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, “Les Bleus”u üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline taşıyarak tarihi bir başarıya imza attı.

Fransız milli takımı, dün Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'ı 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Futbol istatistikleri ağı “Squadka”nın aktardığına göre, Deschamps, Brezilyalı Luiz Felipe Scolari’den sonra Dünya Kupası yarı finaline 3 kez yükselen ikinci teknik direktör oldu.

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Scolari bunu daha önce 3 kez başarmıştı; 2002 ve 2014'te Brezilya ile iki kez, bir kez de Portekiz ile.

Deschamps ise 2018'de yarı finale yükselmiş ve Les Bleus'u şampiyonluğa taşımıştı; ardından 2022'deki turnuvada da aynı başarıyı tekrarlayarak sonunda ikincilik elde etmiş ve üst üste üçüncü kez bu aşamaya ulaşmıştı.

Fransız milli takımı, bugün Cuma akşamı oynanacak İspanya-Belçika maçının galibi ile karşılaşacak.



