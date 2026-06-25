Fas’taki sel felaketi devam ediyor… Atlas Aslanları, Afrika’nın Dünya Kupası tarihindeki en çok galibiyet ve gol rekorunun sahibi

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki parlak performansını sürdürerek bu sabah Perşembe günü Haiti’yi 4-2 mağlup etti ve turnuva tarihinde en çok gol atan ve en çok galibiyet alan Afrika takımı oldu.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, “Atlas Kaplanları” Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 26’ya yükselterek, 23 golle ikinci sırada yer alan Nijerya’nın ve 22 golü olan Kamerun’un önüne geçti.









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Fas'ın başarısı sadece gol atma konusunda sınırlı kalmadı; Dünya Kupası tarihindeki yedinci galibiyetini elde ederek, turnuvada en çok galibiyet alan Afrika milli takımları arasında tek başına zirveye oturdu.

Fas milli takımı, her ikisi de 6 galibiyetle ikinci sırayı paylaşan Gana ve Nijerya’nın birer galibiyet önünde yer aldı.

Bu galibiyetle “Atlas Aslanları”, her iki takımın da 7 puan topladığı grup aşamasını, gol farkıyla lider olan Brezilya’nın ardından 3. Grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. Grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak. Bugün İskoçya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya ise aynı grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Hollanda, son maça grubunun lideri olarak giriyor; bu da, birinci sıradaki yerini koruduğu takdirde bir sonraki turda Fas milli takımıyla karşılaşması için en güçlü aday olmasını sağlıyor. Japonya ise gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor (her iki takımın da 4 puanı var).







