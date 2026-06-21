"Fas'taki gol" olayının ardından... İskoç medyası öfkesini hakemlere yöneltti

Bazı önde gelen İskoç gazeteleri, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda (3. Grup) Fas’a karşı 0-1 mağlup olan İskoçya’ya haksızlık edildiği gerekçesiyle maçı yöneten hakemi suçladı.

İskoç basını, maçın “kabus gibi başlangıcına” ve 2. dakikada İsmail El-Sebari’nin attığı erken gole odaklanırken, Brezilya ile oynanacak bir sonraki maça bağlı hale gelen tur atlama şanslarından da bahsetti.

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Daily Record gazetesiise Özbek hakem Elgez Tantashov'un sergilediği "hakem haksızlığı"na odaklandı ve "İskoçya, Dünya Kupası'nda Fas karşısında haksızlığa uğradı... Hakem penaltıyı görmezden geldi" başlıklı bir manşet yayınladı.

Gazete, aralarında İskoçya milli takımının en az bir puanı hak ettiği ve erken gelen golün oyuncuların ve taraftarların “maç ruhunu kırdığı” da dahil olmak üzere 5 ana noktaya dikkat çekti.

The Scotsman gazetesi ise yenilginin ardından oyuncuların performans değerlendirmelerini yayınladı ve 32'li tura yükselme umutlarının “hala devam ettiğini” belirtti; bu değerlendirmede İskoçya’nın yıldızı Lewis Ferguson’un iyi performansına özellikle vurgu yapıldı. Ayrıca, McTominay lehine talep edilen penaltı, “meşru” olarak nitelendirildi.

"En kötü başlangıç"

"BBC İskoçya" ise oyuncuların ve teknik direktör Steve Clarke’ın tepkilerine odaklandı. Clarke, maçın ardından şunları söyledi: “Bizim için korkunç bir başlangıçtı, ancak ikinci yarıda büyük bir mücadele ve azim gösterdik.”

Louis Ferguson ise şöyle konuştu: “Olabilecek en kötü başlangıçtı. Topa dokunamadık ve onlara kolay bir gol hediye ettik. Bu bizim tarzımız değil.”

İngiliz "The Guardian" gazetesinin İskoçya'dan yaptığı haberde ise Fas'ın attığı gol, "İskoçya'nın Dünya Kupası şenliğine bir çomak soktu" şeklinde tanımlandı ve "Tartan Ordusu" olarak bilinen taraftarların, Fas'ın erken attığı gol karşısında şok olmuş gibi göründüklerine dikkat çekildi.

Haber, “Fas milli takımının gücü ve son yıllarda gösterdiği performans göz önüne alındığında, İskoçya belki de maç öncesinde gizliden gizliye bu sonucu bekliyordu” diye ekledi.