Fas'taki Dünya Kupası'na ilişkin planını açıkladı... Ken'den Tuchel'e yönelik sürpriz açıklama

Harry Kane, İngiltere milli takımının kaptanı olarak kendini kanıtladı; 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı (4-6) mağlup ettikten sonra, Bayern Münih oyuncusu, Arjantin ile oynanan yarı final maçındaki tartışmalı kararlarına rağmen 2028 yılına kadar İngiltere milli takımının başında kalacak olan Thomas Tuchel'i savundu.

İngiltere’ye Dünya Kupası’nda bronz madalya kazandıran Fransa milli takımı karşısında alınan galibiyet, yenilginin acısını kısmen hafifletse de yarı final maçının anısını silemedi.

Anthony Gordon’un skoru 1-0’a getiren golünün ardından, Tuchel, “tango dansçıları” karşısında sinirlerini kaybetmiş gibi göründü; en önemli oyuncularını oyundan aldı, savunma hattını güçlendirdi ve sonunda finale yükselme şansını kaçırdı. Alman teknik direktör, hiçbir şeyden pişmanlık duymadığını ancak sorumluluğu üstlendiğini açıkça itiraf etti.

Alman teknik direktör, sahadaki boşlukların çok geniş olması ve Arjantin’in hava toplarında üstünlük kurması nedeniyle beş kişilik bir savunma planına geçmeye karar verdiğini açıkladı. Çöküşün planın kendisinden değil, İngiltere’nin topu geri kazanamamasından, kendi yarı sahasından çıkamaması ve maçın gidişatını kontrol edememesinden kaynaklandığını belirtti.

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Her halükarda, Fransa karşısında daha iyi bir performans sergilediler ve Harry Kane, 1966'da şampiyon olduktan sonra Dünya Kupası'nda elde ettikleri en iyi sıralamayı gerçekleştiren takımın performansında Tuchel'in etkisini kabul etti.

Kein, “Altmış yıldır Dünya Kupası’nda elde ettiğimiz en iyi sonucu başarmamızda en büyük pay ona ait. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olması, her zaman haklı olacağı anlamına gelmez” dedi.

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Taraftarların öfkelenmeye her türlü hakkı var ve Tuchel bunu herkesten daha iyi biliyor. Oyuncular, taraftarlar ve teknik ekip olarak hepimiz bu turnuvayı kazanacağımıza yürekten inanıyorduk. Ama futbol budur. Bizim gibi büyük hayaller kurup, bunları gerçekleştirmeye çok yaklaştığınızda, acı da şu anda olduğu kadar şiddetli olur."

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2030 Dünya Kupası mı?

32 yaşındaki Kane, geleceğe bakarak Fas, İspanya ve Portekiz’de düzenlenecek ve kendisinin 36 yaşında olacağı 2030 Dünya Kupası’ndan bahsetti.

Sport gazetesi, bu konudaki açıklamasını aktardı. Kane şöyle dedi: “Dört yıl elbette uzun bir süre, ancak daha önce de söylediğim gibi, İngiltere Milli Takımı’nda oynamak en büyük hedefim ve her şeyden daha çok gurur duyduğum şey. Kendimi en iyi formumda hissediyorum. Bu konularda kendime sınır koymadım.”

Ayrıca şunları ekledi: “Şu anki performansımı sürdürdüğüm sürece İngiltere’yi temsil etmeye devam edeceğim; durum bu kadar basit. Dört yıl uzun bir süre, bu yüzden aşırı iyimserliğe kapılmak ya da çok uzak geleceğe bakmak istemiyorum. Her şeyi adım adım ele alıyorum.”

İngiltere’nin Dünya Kupası serüveni bir madalya ve bir yarayla sona erdi. Kane, Tuchel’i korumakla görevlendi, ancak sözleşmenin 2028’e kadar uzatılması, teknik direktörü Avrupa Şampiyonası’na kadar takip edecek soruyu çözmeyecek: Neden Arjantin karşısında gerilediniz?

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