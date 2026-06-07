Fas'ta Norveç ile berabere kalmasının ardından sakatlık endişeleri artıyor: Mazraoui, Salah-Eddine ve diğer üç oyuncunun durumu belirsiz

Fas ve Norveç, Pazar günü New Jersey'nin Harrison kentinde oynadıkları hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Faslılar, Dünya Kupası'nın açılış maçına bir hafta kala ilk yarı bitmeden oyundan çıkan Noussair Mazraoui ve Abde Ezzalzouli'nin fiziksel durumları konusunda endişeli.

Maç öncesinde Chemsdine Talbi ve Nayef Aguerd'in Norveç maçına yetişemeyeceği zaten biliniyordu. Aguerd en son Mart ayında forma giymişti ve Talbi gibi 14 Haziran (00:00) saatinde Brezilya ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçına yetişmeyi hedefliyor.

PSV'li Anass Salah-Eddine, Salı günü Madagaskar karşısında 65 dakika sahada kaldı, ancak Pazar günü kadroda yer almadı.

Milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin endişeleri ilk yarıda daha da arttı. Önce eski Ajax oyuncusu Mazraoui sakatlandı, ardından devre arasına girmeden hemen önce Ezzalzouli de oyundan çıkmak zorunda kaldı. Şu an için bu oyuncuların Dünya Kupası'na katılıp katılamayacakları belli değil.

PSV'nin yıldızı Ismael Saibari'nin forvette yer aldığı Fas, maçın 8. dakikasında öne geçti. Abde sol kanattan Brahim Díaz'a ortaladı ve onun şutu kaleci Ørjan Nyland için durdurulamazdı: 1-0.

Maçı domine eden Faslılar, yarım saatin biraz üzerinde Mazraoui'nin sakatlığıyla büyük bir darbe aldı. Sol bek, bir rakiple çarpışmasının ardından kolundan sakatlık geçirdi. Youssef Belammari onun yerine oyuna girdi.

İlk yarıda Abde ve Achraf Hakimi, skoru ikiye katlama fırsatlarını kaçırdı, ardından Abde fiziksel sorunlar nedeniyle kenara çekildi. İkinci yarıda da Fas daha iyi oynadı, ancak özellikle Roma'nın orta saha oyuncusu Neil El Aynaoui'ye gerekli şans yoktu.

Bekleneni veremeyen Norveçliler, maçın bitimine 15 dakika kala skoru eşitledi. Oscar Bobb sağ kanattan müthiş bir atak yaptı ve Martin Ødegaard'a mükemmel bir pas verdi; Ødegaard da kısa köşeye şık bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Norveç, 17 Haziran'da 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüyor. Rakibi Irak olacak. Ardından, teknik direktör Ståle Solbakken'in takımı Senegal (23 Haziran) ve Fransa (26 Haziran) ile karşılaşacak.

Fas, Brezilya'nın yanı sıra İskoçya (20 Haziran) ve Haiti (25 Haziran) ile de karşılaşacak. Atlas Aslanları, dört yıl önce Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olarak tarihe geçti.