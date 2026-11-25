Afrika'nın en iyileri ödülleri için yarış son aşamasına girdi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bugün çarşamba günü 2026 ödüllerinin son listelerini açıkladı. Yılın kulübü ve yılın milli takımı kategorilerinde her biri 10 isimle başlayan listeler, yalnızca üç adaya indirildi.

Reklam

Afrika'nın en iyi kulübü ödülünün son listesinde Cezayir, Fas ve Güney Afrika'dan temsilciler yer aldı: Cezayir ekibi USM Alger, Fas temsilcisi AS FAR ve Güney Afrika'nın Mamelodi Sundowns takımı. En iyi milli takım listesinde ise Fas, Senegal ve Yeşil Burun Adaları bulunuyor.

USM Alger, kıta arenasında başarılı bir sezon geçirerek son aşamaya kaldı. Cezayir ekibi bu sezon, Kahire'de oynanan finalde Mısır'ın Zamalek takımını penaltılarla geçerek tarihinde ikinci kez CAF Konfederasyon Kupası'nı kazandı. Cezayir temsilcisi, bu ayın 8 Kasım'ında Sundowns'u 3-1 yenerek 2026 CAF Süper Kupası'nı da kazandı ve kıtadaki varlığını pekiştirdi.

Ayrıca okuyun: %0: Senegalli uzman, Fas'ın CAS kararına yönelik yeni adımına şüpheyle yaklaştı

AS FAR ise Afrika Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselerek üç aday arasında yerini aldı. Turnuvada güçlü bir yol izleyen Fas ekibi, finalde Güney Afrika temsilcisi Sundowns'a iki maçın toplamında 1-2'lik skorla kaybederek kupayı kaçırdı.

Reklam Reklam

Mamelodi Sundowns'un adaylığı ise kıtada geçirdiği olağanüstü bir sezonun taçlanması oldu. Güney Afrika ekibi, finalde AS FAR'ı geçerek tarihinde ikinci kez Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Related Topics

Milli takımlar kategorisinde ise Fas, kıtanın büyükleri arasındaki yerini koruduğu bir yılın ardından aday listesinin başında yer aldı. Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi, ardından 2026 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale kaldı. Fas, 2022'deki turnuvada da bu aşamaya ulaşmış ve daha ileri gitmişti.

Ayrıca okuyun: "İkinci yıldız yerine döndü": Senegal'e şampiyonluğu getiren golün sahibinden Fas'a mesaj

Reklam

Senegal ise kıta şampiyonluğunu Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki varlığıyla birleştirerek son listeye girdi. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in şampiyonluk hakkı, daha sonra Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla onaylandı. Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda da eleme turlarına kalmayı başardı.

Yeşil Burun Adaları'nın üç aday arasında yer alması ise tarihi bir başarının ödülü oldu. Ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak turnuvada ilk kez boy gösterdi ve ilk katılımında gruptan çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu başarı, uluslararası arenada daha deneyimli ve daha büyük imkânlara sahip milli takımlarla rekabet etmeyi başaran ülkenin futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Reklam

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), tüm kategorilerdeki kazananları 2 Aralık'ta Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenecek 2026 ödül töreninde açıklaması bekleniyor.

Ayrıca okuyun: Şampiyonluğa rağmen sert mesaj: CAS, Senegalli oyuncuların ihlallerini affetmediFas, Senegal ve Dünya Kupası'nın sürprizi: CAF Ödülleri'nde aday kulüp ve milli takımların son listeleri belli oldu