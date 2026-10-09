Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile Senegal arasında yaşanan kriz hakkındaki nihai kararını önümüzdeki günlerde açıklamaya hazırlanıyor. Peki beklenen karar nihai ve itiraza kapalı mı olacak, yoksa taraflardan biri başka bir yargı merciine başvurabilecek mi?

Fas Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) nezdinde yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından, Senegal aleyhine Fas'ın masa başında şampiyon ilan edilmesiyle sonuçlanan tartışmalı finalin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesinin ardından, İsviçre'nin Lozan kentindeki Spor Tahkim Mahkemesi dün perşembe günü, Senegal Federasyonu'nun karara karşı yaptığı temyiz başvurusunu görüştü.

Kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor; ya Senegal Federasyonu'nun temyiz başvurusu kabul edilerek Senegal şampiyon ilan edilecek ya da CAF'ın Fas'ı şampiyon ilan eden son kararı onanacak. Bu arada, uluslararası sporun en üst yargı mercii sayılan CAS'ın kararlarının itiraza kapalı olduğu yönünde yaygın bir kanı bulunuyor.

Ancak Fransız Le Parisien gazetesinin yayımladığı bir habere göre, durum mutlak anlamda nihai değil. Zira hukuki sistem, mahkemenin kararlarına belirli ve istisnai koşullar çerçevesinde İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edilmesine imkân tanıyor.

CAS kararlarına itiraza hangi durumlar izin veriyor?

Spor Tahkim Mahkemesi'nin resmî sitesi, tüm kararlarına ülkenin en üst yargı organı olan İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceğini, ancak bunun son derece sınırlı hukuki durumlarla kısıtlı olduğunu açıklıyor.

Karar yalnızca, taraflardan birinin tahkim heyetinin oluşumunda bir usulsüzlük bulunduğunu, heyetin kendisine sunulan taleplerin sınırlarını aştığını, taraflar arasındaki eşitlik ilkesinin veya savunmalarının dinlenme hakkının ihlal edildiğini ya da kararın kamu düzeniyle çeliştiğini ispatlaması halinde iptal edilebilir.

Başka bir deyişle, İsviçre Federal Mahkemesi, sırf CAS'ın vardığı sonuçtan farklı düşündüğü için maçın ayrıntılarını yeniden incelemek ya da davayı sportif ve hukuki açıdan yeniden değerlendirmek yetkisine sahip değil. Mahkemenin müdahalesi, temel usul işlemleri ve tahkim heyetinin oluşumunun sağlıklı olmasıyla ilgili belirli durumlarla sınırlı kalıyor.

Kararların sınırlı bir kısmı itiraza konu oluyor

Bu işlemler istisnai olmaya devam ediyor. Zira haberde yer alan verilere göre, Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararların yalnızca yaklaşık yüzde 6'sı yıllık olarak İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itiraza konu oluyor.

Dolayısıyla Fas ile Senegal davasında beklenen karar teorik olarak itiraza açık olacak, ancak otomatik olarak yeniden incelemeye tabi tutulmayacak. Zira itiraz etmek isteyen tarafın, itirazın kabul edilmesi için gerekli belirli hukuki gerekçelerden birinin mevcut olduğunu ispatlaması gerekiyor.