Fas, rekor bir rakam kaydetti ve Dünya Kupası'nda Senegali geride bıraktı

Fas milli takımı, Cumartesi akşamı 16 turu maçında Kanada'yı 3-0'lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti ve çeyrek finale yükselme biletini aldı; böylece eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza attı.

"Atlas Kaplanları", maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim oldu ve karşılaşmayı 3-0'lık skorla tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi hak ettiklerini kanıtladı. Fas, bir sonraki turda Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibini bekleyecek.

Bu zafer sadece çeyrek finale yükselme anlamına gelmedi; aynı zamanda Dünya Kupası finalleri tarihinde bir Arap milli takımının elde ettiği en büyük galibiyet olarak tarihe geçti ve Fas, parlak Dünya Kupası siciline yeni bir başarı daha ekledi.

Fas milli takımı, 1998 Dünya Kupası grup aşamasında İskoçya’ya karşı elde ettiği tarihi galibiyetini tekrarladı.

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Ayrıca Fas milli takımı, bu yılki Dünya Kupası'nda 10 gole ulaşarak, tek bir turnuva kapsamında bu rakama ulaşan tarihteki ikinci Afrika takımı oldu ve bu turnuvada son 16 turunda elenmeden önce Senegal milli takımının elde ettiği başarıyı eşitledi.

Fas milli takımı, güçlü sonuçları ve ikna edici performansını bir araya getirerek turnuvanın en öne çıkan takımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamaya devam ediyor. Böylece, üst üste ikinci kez yarı finale yükselmeye bir adım kalmışken, başarılarla dolu yeni bir sayfa açma hayalini sürdürüyor.

Arap futbolseverler, “Atlas Kaplanları”nın bir sonraki maçını heyecanla bekliyor. Fransa ile Paraguay arasında oynanacak maçın sonucunu merakla takip eden taraftarlar, takımlarının bu yolculuğa devam etmesini ve 2026 Dünya Kupası’nda yeni bir tarihi başarıya imza atmasını umuyor.