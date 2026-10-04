Fas, oyuna sonradan giren Feyenoordlu oyuncunun şık beraberlik golü nedeniyle galibiyeti kaçırdı

Fas, pazar akşamı oynanan hazırlık maçında Mali’yi mağlup etmeyi başaramadı. Atlas Aslanları, Abde Ezzalzouli’nin penaltıdan kaydettiği golle uzun süre 1-0 önde götürdüğü maçta bu üstünlüğünü galibiyet için yeterli kılamadı. Feyenoordlu Gaoussou Diarra, Tanca’daki İbn Batouta Stadı’nda bitime çeyrek saat kala skoru 1-1’e getirdi.

Fas’ta teknik direktör Mohamed Ouahbi, ilk 11’de Eredivisie’nin iki eski yıldızına görev verdi: Anass Salah-Eddine ve Ismael Saibari. Abdellah Ouazane ile Oussama Targhalline yedek başlarken, yıldız isimler Brahim Díaz ve kaptan Achraf Hakimi de kulübedeydi.

Fas’ın oyuna ısınması biraz zaman aldı, ancak yarım saati aşkın sürenin ardından Ezzalzouli ile kilidi açtı. Real Betisli hücum oyuncusu, dikkatsiz Cheick Keita’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından kullanılan penaltıda kaleci Mamadou Samassa’nın eldivenine de çarpan topu ağlara gönderdi: 1-0.

Diarra’nın yedek başladığı ve Ajaxlı Yves Bissouma’nın da bu milli maç döneminde forma giyemeyecek kadar hazır olmadığı Mali, Mamadou Doumbia’nın birkaç tehlikeli anına rağmen ilk yarıda golü bulamadı.

Fas da elbette etkisini gösterdi, ancak Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss ve Azzedine Ounahi gibi isimlerin denemeleri Samassa’yı ikinci kez topu ağlardan çıkarmaya zorlayacak kadar isabetli değildi.

İkinci yarıda uzun süre gol sesi çıkmadı, ancak bu durum sonunda değişti. 65. dakikada oyuna giren Diarra, 12 dakika sonra eşitliği sağladı. Kanat oyuncusu, serbest vuruşta arka direkte topla buluştu ve topu şık bir vuruşla üst köşeden sert şekilde ağlara gönderdi: 1-1.

Fas ilk 11’i: Bounou; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.



