Fas, Mısır ve Suudi Arabistan arasında… Dünya Kupası turunda en parlayan Arap yıldız hangisi?

2026 Dünya Kupası’nın ilk turu sona erdi ve bu yolculuğun başlangıcında dikkatleri üzerine çeken pek çok hikâye ve yıldız geride kaldı. Büyük Arap milli takımları, dünya çapında birinci sınıf rakipler karşısında olumlu sonuçlar elde etmeyi başarırken, takımlarının elenmemesinde belirleyici rol oynayan ve gelecek turlar öncesinde onlara güçlü bir ivme kazandıran isimler öne çıktı.

Fas, Brezilya’yı 1-1’lik skorla berabere tutarken, Suudi Arabistan da Uruguay karşısında aynı skorla değerli bir puan aldı; Mısır milli takımı ise Belçika’yı berabere tutmayı başardı. Bu üç sonucun arasında, sahada fark yaratan ve ilk turda Arap dünyasının en öne çıkan yıldızları olarak adlarını duyuran isimler öne çıktı.

Özellikle üç oyuncu öne çıkıyor: Faslı Ayub Bouadi, Suudi Muhammed Al-Owais ve Mısırlı İmam Ashour. Dünya Kupası’nın başlangıcında en parlak Arap yıldızı unvanı için rekabet açık görünüyor.

Ayub Bouadi... Brezilya’yı şaşkına çeviren genç

Dünya taraftarları Fas milli takımının alışılagelmiş yıldızları hakkında pek çok şey biliyor olsa da, Brezilya maçı, dünya sahnesine çarpıcı bir şekilde yeni bir ismin çıkışına sahne oldu.

Ayub Bouadi, dünyanın en güçlü milli takımlarından birinin karşısında iyi bir performans sergilemekle kalmadı, maçın uzun süreleri boyunca orta sahada hakimiyet kurdu.

Genç oyuncu, rakibin gücü ve yıldızlarla dolu Brezilya kadrosuna rağmen büyük bir özgüvenle oynadı ve oyunun temposunu kontrol etmeyi başardı; birçok pozisyonda kendi oyun stilini dayattı.

Dikkat çeken nokta sadece paslarının kalitesi ya da topsuz hareketleri değil, aynı zamanda baskı altında sergilediği büyük soğukkanlılığı ve en zor durumlarda doğru kararları verme yeteneğiydi. Dünyanın en seçkin orta saha oyuncularının yer aldığı bu karşılaşmada, Bouadi sanki büyük turnuvalarda uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir oyuncu gibi göründü.

Bu nedenle pek çok taraftar, Brezilya’ya sadece ayak uydurmakla kalmayıp, birçok kez rakibi top peşinde koşturarak orta saha hakimiyetini geri kazanmaya zorlayan bu yeni Faslı yetenekten bahsederek stadyumdan ayrıldı.

İmam Aşur… Maçın adamı ve en güzel golün sahibi

Yıldızlarla dolu Belçika milli takımıyla oynanan zorlu karşılaşmada, İmam Aşur Mısır’ın performansının en öne çıkan ismi oldu.

Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’nın orta saha yıldızı, uluslararası kariyerinin en iyi maçlarından birini sergiledi; savunma ve hücum rollerini dengeli bir şekilde birleştirmeyi başardı ve maçın neredeyse her anında etkili oldu.

Etkisi sadece taktiksel çalışma veya fiziksel çabayla sınırlı kalmadı; olağanüstü performansını, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’nın kalesine gönderdiği roket gibi bir golle taçlandırdı ve Mısır milli takımına maç boyunca büyük bir moral üstünlüğü kazandırdı.

Ashour’un sergilediği performans gözden kaçmadı; Mısır orta sahasının ana motoru ve farkı yaratan belirleyici dokunuşun sahibi olarak, hak ettiği şekilde Maçın Adamı ödülünü aldı.

Birçok kişiye göre, Mısırlı orta saha oyuncusu artık sadece milli takımın önemli bir parçası olmakla kalmayıp, önümüzdeki yıllarda Mısır futbolunun en önde gelen liderlerinden biri olacağına dair net bir mesaj verdi.

Muhammed Al-Owais... Suudi Arabistan’ı mağlubiyetten kurtaran kaleci

Bouadi ve Ashour oyun kurma ve orta sahayı yönetme konusunda parladılarsa da, Muhammed Al-Owais yıldızlığa giden farklı bir yol seçti.

Suudi milli takımının kalecisi, Uruguay karşısında olağanüstü bir performans sergiledi ve güçlü bir hücum silahlarına ve uluslararası turnuvalarda büyük deneyime sahip bir rakip karşısında “Yeşiller”in değerli bir puan almasının başlıca nedeni oldu.

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Al-Owais, maç boyunca dokuz şutu kurtardı; bunların dördü ceza sahası içinden geldi. Bu rakamlar, Suudi savunmasının maç boyunca maruz kaldığı baskının boyutunu yansıtıyor. Birçok kez, Uruguaylı saldırılar karşısında tek başına duruyor gibi görünse de, çoğu mücadeleden galip çıkmayı başardı.

Kurtarışlarının değeri sadece sayısında değil, zamanlamasında da yatıyordu; zira bazıları, maçın sonucunu tamamen değiştirebilecek kritik anlarda gerçekleşti.

Bu nedenle birçok gözlemci, Al-Owais’in sadece ilk turdaki en iyi Arap kaleci değil, maçın sonucuna bıraktığı etki göz önüne alındığında, belki de turnuvanın şu ana kadarki en öne çıkan kalecisi olduğunu düşünüyor.

"Arap Yıldızı" unvanını kim hak ediyor?

Bu üçlü arasında karşılaştırma yapmak kolay değil. Bouadi, Brezilya karşısında kendini kanıtlayarak Fas’ın orta sahada yeni bir mücevheri olduğunu gösterdi; İmam Aşur ise Belçika karşısında muhteşem bir gol ve eksiksiz bir performansla gözleri üzerine çekti; Muhammed El-Oweis ise Suudi Arabistan milli takımını, birçok kez kaçınılmaz gibi görünen bir mağlubiyetten kurtardı.

Fas’ın yaratıcılığı, Mısır’ın kararlılığı ve Suudi Arabistan’ın şampiyonluk ruhu arasında nihai karar, umut verici bir Dünya Kupası başlangıcını takip eden Arap taraftarlara kalıyor. Taraftarlar bu turnuva sayesinde, Arap futbolunun sadece rekabet edebilecek milli takımlara sahip olmadığını, aynı zamanda dünyanın en büyük futbol sahnesinde dikkatleri üzerine çekebilecek yıldızlara da sahip olduğunu teyit ettiler.