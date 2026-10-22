Fas Futsal Milli Takımı, 2026 Afrika Uluslar Kupası'nı üst üste dördüncü kez kazanarak Afrika kıtasındaki hakimiyetini sürdürdü. Başkent Rabat'ta oynanan final maçında Angola'yı 5-2 mağlup etti.

Fas, yalnızca şampiyonluğunu korumakla kalmadı, aynı zamanda tarihe geçerek siciline dördüncü kupayı ekledi ve bu müsabakada en çok kupa kazanan takımlar sıralamasının zirvesine tek başına yerleşti; böylece ilk üç şampiyonluğu elde eden Mısır'ı geride bıraktı.

Finali tutuşturan gol: Fas'ın yanıtı hızlı geldi

Fas Milli Takımı, Angola'nın direnişini kırmak için 17. dakikaya kadar bekledi. Osman el-İdrisi'nin sağ taraftan çektiği sert şut, dar bir açıdan kalecinin yanından geçerek Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Kompleksi'ndeki Spor Sarayı'nın tribünlerini coşturdu.

Maça Fas Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Mohamed Wahbi de tribünlerden finali izleyerek katıldı.

Ancak ev sahibi oyuncuların sevinci uzun sürmedi; Angola yalnızca bir dakika sonra beraberliği yakalamayı başardı ve turnuva boyunca Fas kalesinde ilk golü kaydetti. Fas Milli Takımı ise kısa sürede yeniden öne geçti.

Öne geçiren gol, 19. dakikada Yusuf Cevad'dan geldi. Rakibini çalımladıktan sonra çektiği uzaktan köşe şutu filelere gitti ve Fas Milli Takımı ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fas devreden sonra sert vurdu

Fas Milli Takımı, ikinci yarıya karşılaşmayı belirleme konusundaki net kararlılığıyla girdi ve farkı açmak için uzun süre beklemedi. İdris er-Rais el-Fenni, 21. dakikada uzak mesafeli bir şutla üçüncü golü kaydetti.

Final sonuna yaklaşırken Fas, Angola'ya iki darbe daha indirdi. İsmail Amazal 33. dakikada dördüncü golü attı, ardından Bilal el-Bakkali 35. dakikada beşinci golü ekledi ve bitiş düdüğünden önce Fas Milli Takımı'nı rahat bir konuma taşıdılar.

Angola, 37. dakikada ikinci golünü kaydetti; ancak bu, Fas'ın 5-2'lik galibiyeti ve kıta şampiyonluğuyla sona eren karşılaşmanın kaderini değiştirmedi.

Fas, Afrika futsalının tahtına tek başına oturdu

Bu şampiyonlukla Fas Milli Takımı, 2016, 2020 ve 2024 edisyonlarını kazanmasının ardından 2026 kupasını da siciline ekleyerek üst üste dört kupaya ulaştı.

Ayrıca Fas, müsabaka tarihinde ilk üç kupayı 1996, 2000 ve 2004 yıllarında kazanan Mısır'ı geride bırakarak Afrika Uluslar Futsal Kupası'nı en çok kazanan takım konumuna geldi.

Bu başarıyla Fas Milli Takımı, hem şampiyonluğu üst üste dördüncü kez korumayı hem de en çok kupa kazanma rekorunu tek başına elinde tutmayı birleştirerek Afrika futsalının en belirgin gücü olma konumunu pekiştirdi.