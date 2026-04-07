Fas Ligi'nde gizemli bir ara... Ve ufukta tamamlanamayan bir sezonun hayali beliriyor

Fas Ligi'nde kargaşa devam ediyor; bu durum, kulüplerin kendilerini maçların fiilen durdurulmuş halde bulmasının ardından, bu sezonun yarışmasının yönetimini gölgeleyen idari karışıklığı yansıtıyor. Fas Ligi Birliği'nden bu kararın gerekçelerini veya süresini açıklayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Fas'ın "Al-Batal" gazetesi, bu ani duraklamanın 16. haftanın maçlarının programlanmamış olması nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koydu; bu durum, sezonun geri kalanının nasıl yönetileceğine dair birçok soruyu gündeme getiriyor.

Bu belirsizlik, bir dizi Fas kulübünün Afrika Şampiyonlar Ligi ve Afrika Konfederasyon Kupası yarı finallerinde kritik maçlara yaklaşmasıyla daha da artıyor ve bu da şu anda lig maçları için uygun bir zaman aralığı bulmayı zorlaştırıyor.

Fas ve Senegal krizi sonrası... Afrika sonsuza dek değişiyor

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdelkarim'e ne oluyor?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini ele geçirdi



Durumu daha da karmaşık hale getiren ise, bazı kulüplerin ertelenen tüm maçlar tamamlanmadan ikinci devreye başlanmasına karşı çıkmasıdır. Bu durum, ligi fırsat eşitliği ilkesine saygı gösterme gerekliliği ile artan takvim baskısı arasında gerçek bir çıkmaza sokmaktadır.

Gazete, müsabakaların normal şekilde yeniden başlamasının kıtasal turnuvaların sona ermesinden sonraya ertelendiğini belirtti. Bu durum, ikinci devre maç takvimi konusunda şu ana kadar net bir vizyon bulunmaması nedeniyle, mevcut ara döneminin uzatılacağını ve programın tamamlanmasının daha sonraki tarihlere erteleneceğini işaret ediyor.

12. haftanın ertelenen maçlarının hala programlanmamış olması krizi daha da şiddetlendiriyor. Bu durum hesaplamaları büyük ölçüde karıştırıyor ve Fas Futbol Ligi'ni, özellikle 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, takvimi yeniden düzenlemek ve sezonun makul bir zamanda sona ermesini sağlamak gibi karmaşık bir zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

Arbeloa'yı Bayern Münih karşısında zor durumda bırakan iki ölümcül bilmece

Felaketin ardından... İtalyan milli takımının başına geçecek sürpriz isim

"Alman mezarlığı"... İspanyolların erken provokasyonu Bayern Münih'in öfkesini ateşledi