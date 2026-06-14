Fas, Latin Amerika lanetini kırdı... ve Dünya Kupası'nda Nijerya'nın tahtını tehdit ediyor

Fas milli takımı, dün Cumartesi akşamı ABD'nin doğu kıyısı saatine göre New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile 1-1 berabere kalarak bir dizi önemli rekora imza attı.

Ismail Saibari, 21. dakikada Fas milli takımı adına ilk golü attı ve Fas, Selecao'nun Dünya Kupası tarihindeki açılış maçında Brezilya'ya karşı öne geçen ilk Avrupa dışı takım oldu.

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Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, bu beraberlik Fas milli takımına Dünya Kupası tarihindeki Güney Amerika takımları karşısında ilk puanını kazandırdı.

Gol açısından ise Fas, Dünya Kupası'nda en çok gol atan Afrika takımları sıralamasında zirveye yaklaşmaya devam etti. Gol sayısını 21'e çıkaran Fas, 23 golle birinci sırada yer alan Nijerya ve 22 golle ikinci sırada yer alan Kamerun'un ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ismail El-Sibari, 21. dakikada kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kalarak Atlas Aslanları'nı öne geçirdi, ancak 32. dakikada Vinicius Junior, ceza sahasına girerek muhteşem bir vuruşla Seleção için skoru eşitledi.

Fas ve Brezilya, bu sabah (Pazar) GMT saatine göre İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 mağlup ettiği üçüncü grupta yer alıyor.

Brezilya, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu hayal ederken, Fas ise Dünya Kupası'ndaki en önemli başarısını geçen turnuvada (Katar 2022) elde etti ve Arap ve Afrika milli takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer aldı.