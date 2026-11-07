Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'ndaki görevinin sona ermesi sürpriz olmadı; bu son, teknik direktör ve kardeşi takım menajeri İbrahim Hassan'ı çevreleyen bir dizi kriz ve anlaşmazlığın ardından geldi. Söz konusu gerginlikler Fas'taki 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar uzandı; bu süreçte takımın bazı yıldızlarıyla yaşanan gerilimler ve Mısır'daki Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'ne kadar varan kişisel kriz de yer aldı.

İkizlerin kriz dizisi, Hossam Hassan'ın maç takvimini eleştirmesiyle Afrika Uluslar Kupası sırasında başladı. Hassan, takımın yeterli dinlenme süresi alamadığını ve Agadir'den Tanca'ya yapılan seyahatin oyuncuların hazırlığını etkilediğini öne sürerek, Senegal'in yarı final maçından önce bir gün fazladan dinlenme süresi aldığına dikkat çekti.

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İbrahim Hassan ise eleştirilerinin dozunu artırdı; Mısır Milli Takımı'nın Tanca'daki konaklama tesisinin uygun olmadığından söz ederek burayı Uluslar Kupası çapında bir turnuvaya yakışır bir otelden çok bir "pansiyona" benzettiğini belirtti. Ayrıca Mısır'ın, Nijerya ile oynayacağı üçüncülük maçı için Kazablanka'ya seyahat etmek zorunda kalmasına da itiraz etti.

Hossam Hassan ayrıca, performansı ve organizasyonla ilgili açıklamalarına dair sorular sormaları nedeniyle Faslı gazetecilerle de bir sözlü atışmaya girdi ve sorulardan birini terbiyesiz ve saygıdan yoksun buldu.

Dünya Kupası'ndaki polis krizi

Krizler, 2026 Dünya Kupası sırasında, İbrahim Hassan'ın takımın konakladığı otelin içinde bir Dallas polis memuruyla sert bir tartışma yaşadığını gösteren bir video görüntüsünün yayılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Bir kişinin oyunculardan biriyle fotoğraf çektirmek için ona ulaşmaya çalışması konusunda çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle olay, Hassan ile polis memuru arasında el şakasına kadar vardı; ardından polis sorunun sona erdiğini açıkladı. Hossam Hassan daha sonra meselenin bittiğini ve takımın polisin özrünü kabul ettiğini söyledi.

FIFA ile çatışma

Mısır'ın Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin karşısında 3-2 mağlup olarak elenmesinin ardından Hossam Hassan hakemliğe yönelik bir saldırı başlattı; Mustafa Zico'nun golünün iptal edilmesine ve son dakikalarda penaltının verilmemesine itiraz etti.

Teknik direktör, FIFA'nın Arjantin ile Lionel Messi'nin turnuvada devam etmesini istediğinden söz ederek kararların dürüstlüğünü sorgulamaya kadar gitti.

Salah ve Şenavi

Geçtiğimiz eylül ayında, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola maçı sırasında Mohamed Salah'ın oyundan alınması, özellikle takım kaptanının bir sonraki maçta yer almamasıyla birlikte, onun Hossam Hassan ile ilişkisine dair bir tartışma yarattı.

Teknik direktör ayrıca, kalecisi Mohamed El Şenavi'yi kariyerinin daha önceki bir döneminde "bitmiş" olarak nitelendirmesinin ardından Ahly ile de açık bir anlaşmazlığa girdi. Bu durum, kulübün teknik direktörün açıklamalarına itiraz ettiği ve bunları kaleciye yönelik bir haksızlık olarak değerlendirdiği resmi bir açıklama yayımlamasına yol açtı.

Kişisel sorunlar ve medyanın müdahalesi

Son aylarda ayrıca Hossam Hassan'ın iki eşiyle ilgili kişisel krizler de yaşandı ve bunların ayrıntıları medyaya taşındı; bu da Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'ni müdahaleye itti.

Geçtiğimiz eylül ayında Konsey, Mısır Futbol Federasyonu'ndan krizin yansımalarıyla ilgilenmesini talep etti ve ailevi anlaşmazlıkların ayrıntılarının yayımlanmasını önlemek için önlemler aldı. Ardından, bu ayın 4 Kasım'ında Hossam Hassan'ın bizzat kendisinin medyada görünmesini yasaklayan bir karar aldı.

Hossam Hassan'ın sözleşmesi eylül ayında 2030 yılına kadar uzatılmış olmasına rağmen, Mısır Futbol Federasyonu bugün cumartesi, kendisinin ve yardımcı ekibinin görevine son verildiğini ve milli takımın teknik direktörlüğüne Ali Maher'in atandığını açıkladı.

Federasyon, kararın "son dönemde yaşanan ve milli takımın olumlu imajını ve istikrarını olumsuz etkileyen olayların ve koşulların gözden geçirilmesinin ardından geldiğini" belirtti.