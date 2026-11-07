Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'ndaki macerasının sona ermesi sürpriz olmadı; aksine, teknik direktörü ve kardeşi, takım menajeri İbrahim Hassan'ı çevreleyen bir dizi kriz ve anlaşmazlığın ardından geldi. Bu krizler, Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndan 2026 Dünya Kupası'na kadar uzandı; milli takımın bazı yıldızlarıyla yaşanan gerginlikler ve Mısır'daki Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'ne kadar ulaşan kişisel krizi de kapsadı.

İkizlerin kriz dizisi, Afrika Uluslar Kupası sırasında, Hossam Hassan'ın maç takvimini eleştirmesiyle başladı. Hassan, milli takımın yeterli dinlenme süresine sahip olmadığını, Agadir'den Tanca'ya seyahatin oyuncuların hazırlığını etkilediğini savundu ve Senegal'in yarı final maçından önce bir gün fazla dinlenme hakkı kazandığına dikkat çekti.

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İbrahim Hassan ise eleştirilerini tırmandırarak, Mısır Milli Takımı'nın Tanca'daki konaklama tesisinin uygun olmadığından söz etti ve burayı, Uluslar Kupası büyüklüğünde bir turnuvaya yakışan bir otelden çok "pansiyona" benzetti. Ayrıca Mısır'ın Nijerya ile oynayacağı üçüncülük maçı için Kazablanka'ya seyahat etmek zorunda kalmasına da itiraz etti.

Hossam Hassan ayrıca, performansı ve organizasyonla ilgili açıklamalarına dair soruları nedeniyle Faslı gazetecilerle de sözlü bir tartışmaya girdi ve sorulardan birini terbiyesiz ve saygısızca buldu.

Dünya Kupası'nda polis krizi

Krizler, 2026 Dünya Kupası sırasında, İbrahim Hassan'ı milli takımın kaldığı otelin içinde bir Dallas polis memuruyla sert bir tartışma içinde gösteren bir videonun yayılmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Olay, bir kişinin oyunculardan biriyle fotoğraf çektirmek için ona ulaşmaya çalışmasına ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle Hassan ile polis memuru arasında elle müdahaleye kadar vardı; ardından polis sorunun sona erdiğini açıkladı. Hossam Hassan daha sonra meselenin bittiğini ve milli takımın polisin özrünü kabul ettiğini söyledi.

FIFA ile çatışma

Mısır'ın Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 yenilerek elenmesinin ardından Hossam Hassan hakemliğe yüklendi; Mustafa Zico'nun golünün iptal edilmesine ve son dakikalarda bir penaltının verilmemesine itiraz etti.

Teknik direktör, kararların dürüstlüğünü sorgulamaya kadar vardırdı ve FIFA'nın Arjantin ile Lionel Messi'nin turnuvada devam etmesini istediğinden söz etti.

Salah ve Şenavi

Geçtiğimiz eylül ayında, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola karşısında Muhammed Salah'ın oyundan alınması, özellikle milli takım kaptanının bir sonraki maçta yer almamasıyla birlikte, onun Hossam Hassan'la ilişkisine dair tartışma yarattı.

Teknik direktör ayrıca, Ahly'nin kalecisi Muhammed Şenavi'yi kariyerinin önceki bir döneminde "bitmiş" olarak nitelemesinin ardından kulüple açık bir anlaşmazlığa düştü. Bu durum, kulübün teknik direktörün açıklamalarına itiraz ettiği ve bunların kaleciye karşı bir haddini aşma olduğunu değerlendirdiği resmi bir bildiri yayımlamasına yol açtı.

Kişisel sorunlar ve medyanın müdahalesi

Son aylar ayrıca Hossam Hassan'ın iki eşiyle ilgili kişisel krizlere de tanık oldu ve bunların ayrıntıları medyaya taşındı; bu da Yüksek Medya Düzenleme Konseyi'ni müdahaleye itti.

Geçtiğimiz eylül ayında konsey, Mısır Futbol Federasyonu'ndan krizin yansımalarıyla ilgilenmesini istedi; ayrıca aile anlaşmazlıklarına ilişkin ayrıntıların yayımlanmasını önlemek için önlemler aldı ve nihayet bu ayın 4 Kasım'ında Hossam Hassan'ın bizzat medyada görünmesini yasaklayan bir karar yayımladı.

Hossam Hassan'ın sözleşmesi eylül ayında 2030 yılına kadar yenilenmiş olmasına rağmen, Mısır Futbol Federasyonu bugün cumartesi günü onun ve yardımcı ekibinin görevine son verildiğini ve Ali Maher'in milli takımın teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Federasyon, kararın "son dönemde yaşanan ve milli takımın olumlu imajı ile istikrarını olumsuz etkileyen olay ve koşulların gözden geçirilmesinin ardından geldiğini" belirtti.