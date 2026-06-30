Fas karşısında utanç verici bir yenilgi… Hollanda basını Koeman’ın görevden alınmasını talep ediyor ve Van Dijk’e sert eleştiriler yöneltiyor

Hollanda milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Fas’a 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından şok ve öfkeye kapıldı. Hollanda basını bu sonucu “yeni bir başarısızlık” olarak nitelendirdi, ve kapsamlı bir gözden geçirme gerektiren “futbol felaketi” olarak nitelendirdi.

Hollanda’nın “De Telegraaf” ve “Algemeen Dagblad” gazetelerine göre, eleştiriler sadece turnuvadan erken elenmekle sınırlı kalmadı, milli takımın Dünya Kupası’ndaki tüm serüveni boyunca sergilediği performansa da uzandı; bu durumun sorumluluğunun büyük kısmı teknik direktör Ronald Koeman ve kaptan Virgil van Dijk’e yüklendi.

Maç, Hollanda için mükemmel bir şekilde başladı; Cody Gakpo, ikinci yarıda takımını öne geçiren golü attı. Hollanda milli takımı, savunma düzeninden ve kaleci Bart Verburg’un parlak performansından yararlanarak maçın büyük bölümünde üstünlüğünü korudu; Verburg, Fas’ın birçok net gol fırsatını kurtardı.

Hollanda, oyunun gidişatını tamamen kontrol altına alamamış olsa da, son dakikalara kadar üstünlüğünü korumayı başardı. Ancak uzatma dakikalarında İssa Diop’un kafayla attığı beraberlik golüyle takım ağır bir darbe aldı; Virgil van Dijk ile girdiği hava topu mücadelesini kazanarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma devreleri boyunca, Fas milli takımı daha tehlikeli ve hakim görünen taraf olurken, Hollanda milli takımı fiziksel ve zihinsel olarak geriledi. Justin Kluivert, Quinten Timmer ve Crisencio Somerville’in 3 penaltıyı kaçırmasıyla, penaltı atışları “Atlas Aslanları”nın lehine sonuçlandı.

Hollanda basını, bu yenilginin turnuvanın başından beri milli takımı eşlik eden tüm krizleri yansıttığını değerlendirdi; teknik kimliğin yokluğundan başlayarak, oyun stilini dayatamama durumuna ve kritik anlarda yaşanan psikolojik çöküşe kadar.

Eşi benzeri görülmemiş bir saldırıda, önde gelen gazeteci Valentin Drissen, “De Telegraaf” gazetesi aracılığıyla Ronald Koeman’ın derhal görevden ayrılmasını talep etti ve teknik direktörün artık milli takımı yönetemeyeceğini vurguladı.

Dresen, “Ronald Koeman, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü görevinden derhal istifa etmelidir” diye yazdı ve 5 defanslı oyun planına geçilmesinin takıma beklenen istikrarı sağlamadığını, aksine, giderek güven kazanan ve rakibini psikolojik olarak domine eden Fas milli takımı karşısında aşırı bir korku ve temkin mesajı verdiğini belirtti.

Hollandalı gazeteci, Koeman ve Van Dijk’in “Hollanda futbolunu kurtların önüne attığını” da sözlerine ekleyerek, bu başarısızlıkta ikilinin üstlendiği sorumluluğun büyüklüğüne işaret etti.

Koman ise, Dünya Kupası’nın sonunda sözleşmesi sona ermesine rağmen görevine devam edip etmeyeceği konusunda net bir cevap vermeyi reddederek, milli takımdaki geleceği konusunda daha fazla tartışma yarattı.

Maç sonrası basın toplantısında Hollandalı teknik direktör, “Bu konuyu düşündüm, ancak şu anda düşüncelerimi paylaşmayacağım” dedi.

Koman ayrıca, takımının verimsizliğinin bedelini ödediğini kabul ederek şunları ekledi: “Hepimiz bu tür durumlarda penaltı atışlarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. 5 penaltıdan 3’ünü kaçırdık ve bu kesinlikle yeterli değil.”

Teknik direktör ayrıca maçın dönüm noktası hakkında da konuştu ve kaleci Bart Verborgen’in kurtardığı ancak vücudundan sekerek ağlara giren Fas’ın ikinci penaltısının maçın kaderini belirleyen an olduğunu belirtti.

Teknik direktör, “Belki de o top maçın gidişatını değiştirdi. İşler bu şekilde aleyhinize dönerse, bu sonun geldiği anlamına gelir” dedi.

Milli takım kaptanı Virgil van Dijk de eleştirilerden nasibini aldı. Hollanda basını, beraberlik golü sırasında İssa Diop ile girdiği hava topu mücadelesini kaybettiğine dikkat çekerek, bu hatanın maçın kaderini tamamen değiştirdiğini belirtti.

Basın ayrıca, takım kaptanı ve en deneyimli oyunculardan biri olmasına rağmen, Liverpool'lu savunmacının penaltı atıcılar listesinde yer almamasını da eleştirdi.

“Algemeen Dagblad” gazetesi, Van Dijk’in o kritik anda “şaşkın” göründüğünü vurguladı ve yaşananların “büyük anları yönetemeyen bir takımın yetersizliğini” yansıttığını belirtti.

Hollanda futbolunu sarsan medya fırtınasının gölgesinde, gözler şimdi Hollanda Futbol Federasyonu’na çevrilmiş durumda. Federasyon, Ronald Koeman’ın geleceği konusunda bir karar vermesi için artan bir baskı altında bulunuyor. Ülke içinde, bu elenmenin sadece Dünya Kupası serüveninin sonu olmadığına dair inanç giderek güçleniyor; aynı zamanda Hollanda milli takımının tüm döngüsünün sonu ve yeni bir yeniden yapılanma sürecinin başlangıcı olabileceği yönünde bir inanç giderek yaygınlaşıyor.