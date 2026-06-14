Fas karşısında... Brezilya, 60 yıldır yaşamadığı bir fırtınayla karşı karşıya!

Fas milli takımı, dün Cumartesi akşamı ABD'nin doğu kıyısı saatine göre New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 2026 Dünya Kupası kapsamında Brezilya ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak, dünya sahnesindeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.

"Opta" istatistik ağına göre, Fas, 60 yıl önce, 19 Temmuz 1966'da Portekiz'den bu yana, Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadığı maçın ilk 10 dakikasında 5 şut çeken ilk milli takım oldu.

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Bu rakam, Fas milli takımının güçlü başlangıcını yansıtıyor. Fas, maçın ilk dakikalarından itibaren Brezilya savunmasına büyük baskı uyguladı ve 21. dakikada İsmail El-Sibari'nin golüyle üstünlüğünü skora yansıttı.

"Atlas Kaplanları", Dünya Kupası grup aşamasında olumlu sonuçlarını sürdürdü ve bu aşamadaki yenilgisiz maç sayısını 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 5'e çıkardı. Bu, Fas'ın Dünya Kupası tarihindeki en iyi serisidir.

Fas ve Brezilya, bu sabah (Pazar) GMT saatine göre İskoçya'nın Haiti'yi 1-0 mağlup ettiği maçın da oynandığı C Grubu'nda mücadele ediyor.

Brezilya, Dünya Kupası'nda altıncı şampiyonluğunu hayal ederken, Fas ise en önemli başarısını geçen turnuvada (Katar 2022) elde etti ve Arap ve Afrika milli takımları tarihinde ilk kez dördüncü sırada yer aldı.