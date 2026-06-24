Fas, Kamerun’un tarihi rekorunu tekrarladı… Hakimi ise özel bir başarıya imza attı

2026 Dünya Kupası 3. Grubun üçüncü ve son turu kapsamında Perşembe sabahı erken saatlerde oynanan Fas-Haiti karşılaşması, hem milli takım hem de bazı yıldız oyuncular açısından Fas futbolu için bir dizi tarihi rekorun kırılmasına sahne oldu.

Fransız “Stats Foot” ağının istatistiklerine göre, Fas milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki maç sayısını 26’ya çıkararak Kamerun’un elinde bulunan “Dünya Kupası’nda en fazla maç oynayan Afrika takımı” rekoruna eşitlendi ve kıtada önemli bir başarıya imza attı.

Bu rakam, özellikle milli takımın turnuvanın son edisyonlarında sergilediği güçlü performansın ardından, Atlas Aslanları’nın dünya sahnesindeki yükselen konumunu yansıtıyor.

Bireysel düzeyde ise Ashraf Hakimi, Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nda toplam 31. maçına çıkarak, büyük turnuvalarda milli takımda en çok forma giyen oyuncu unvanını elde etti ve Fas futbol tarihinin efsaneleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Böylece Fas milli takım kaptanı, her iki turnuvada toplam 30 maça çıkan Youssef En-Nesyri ile paylaştığı önceki rekoru geride bıraktı.

Ayrıca Paris Saint-Germain’in yıldızı, uluslararası maç sayısını 99’a çıkararak tarih boyunca Fas milli takımında en çok forma giyen oyuncular sıralamasında zirveye yaklaşmaya devam etti ve 100 maç barajına ulaşmasına sadece bir maç kaldı.

Tarihi listede Noureddine El Nibit 115 uluslararası maçla birinci sırada yer alırken, onu 99 maçla Hakimi, 94 maçla Ahmed Feras, 93 maçla Yassine Bounou takip ediyor. Yusuf El Nsiri ise 92 maçla beşinci sırada bulunuyor.

Maçta ayrıca Sofyan Amrabat için yeni bir başarıya tanık olundu; Hakimi’den sonra 3 Dünya Kupası turnuvasında forma giyen ikinci Faslı oyuncu oldu.

Amrabat, Brezilya ve İskoçya maçlarında forma giyememişti; bu turnuvada ilk kez Haiti karşısında sahaya çıktı.

Amrabat ve Hakimi, 2018, 2022 ve 2026 turnuvalarında yer aldıktan sonra kariyerlerinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katıldılar.