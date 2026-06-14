Fas, Ismael Saibari'nin muhteşem golünün ardından Brezilya'ya karşı güzel bir beraberlik elde etti

Fas, Brezilya karşısında çok değerli bir beraberlikle Dünya Kupası'na başladı. Afrikalılar ilk yarıda daha iyi oynayan taraf oldular ve PSV'li Ismael Saibari'nin muhteşem bir lob vuruşuyla öne geçtiler. Vinícius Júnior, Brezilya'yı eşitliğe taşıdı ve maç 1-1 sona erdi. C Grubu'nun diğer takımları İskoçya ve Haiti, saat 03:00'te karşı karşıya gelecek.

Brezilya'da teknik direktör Carlo Ancelotti, forvet pozisyonunda Matheus Cunha yerine Igor Thiago'yu tercih etti. Brentford'un forveti, arkasında Vinícius, Raphinha ve Lucas Paquetá'nın desteğini aldı. Wesley França'nın kadrodan çıkmasının ardından sağ bek pozisyonunda Roger Ibañez görev aldı.

Fas tarafında ise Saibari forvette maça başladı. Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi ve Brahim Díaz, Eredivisie yıldızına destek verdi. Noussair Mazraoui (eski Ajax oyuncusu) sol bek olarak maça başladı, çünkü kaptan Achraf Hakimi sağda öncelikli tercih edildi.

Biraz sakin geçen açılış aşamasının ardından ilk büyük fırsat Fas'a geldi. Mazraoui sol kanattan mükemmel bir atak yaptı ve Neil El Aynaoui'ye pas verdi, ancak onun şutu kıl payı kurtarıldı. Hakimi birkaç dakika sonra şutu dışarı attı: maçın gidişatı belli olmuştu.

Fas, özgüvenle oynuyordu ve Brezilya'nın oyun kurarken yaptığı bir dizi dikkatsiz pasın ardından bu özgüven daha da arttı. Ancak bu anlar, teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin takımına büyük fırsatlar yaratmadı.

Brezilya'nın ilk fırsatı hemen büyük bir fırsat oldu. Vinícius, sol kanatta hızlanmasının ardından Thiago'ya mükemmel bir pas verdi, ancak Thiago, kale önünde tamamen boş pozisyonda kafasını yanlış zamanlamaya yaptı. Böylece fırsat kaçtı ve bu Brezilya'ya pahalıya mal olacaktı.

İlk yarı bitmeden hemen önce, geriye çekilen Díaz, Saibari'nin koşusunu gördü. Real Madrid'in yaratıcı oyuncusu bu hareketi mükemmel bir şekilde değerlendirdi ve Saibari'yi harekete geçirdi. Saibari, Marquinhos ile Gabriel Magalhaes'in arasından sıyrıldı ve Alisson'u muhteşem bir lobla mağlup etti: 1-0.

Brezilya'nın bireysel yetenekleri, ülkeyi kısa sürede tekrar eşitliğe taşıdı. Bruno Guimarães ile Vinícius arasındaki paslaşmalar ilk başta pek bir sonuç getirecek gibi görünmüyordu. Ancak Vini, El Aynaoui'yi kolayca geçip saatte 101 kilometre hızla uzak köşeye şutunu gönderdi: 1-1.

Kısa süre sonra Paquetá'nın yarım voleyunda yeterli güç bulamaması nedeniyle takımlar 1-1'lik skorla devreye girdi. İkinci yarıda Brezilya yükselişini sürdürdü, ancak Fas savunması birkaç tehlikeli an dışında hazırdı.

Takımlar daha temkinli oynamaya başladı, ancak tehlike hiçbir zaman çok uzak değildi. Raphinha kaleye girmek için biraz yetersiz kaldı ve Saibari, ofsayt pozisyonundan çok güzel bir şut çekti. Raphinha maçın bitimine 15 dakika kala topa daha iyi vurdu, ancak Yassine Bounou'nun kurtarışını gördü.

Maçın son dakikalarında Brezilya, yer yer sarsılmaya başlayan Fas'tan daha enerjik görünüyordu. Ancak Brezilya için şans artık yaver gitmiyordu ve uzatmaların sonlarında Alisson, El Aynaoui'nin şutunu kurtardı: 1-1.