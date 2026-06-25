Fas, Ismael Saibari’nin Dünya Kupası’ndaki üçüncü golünün de katkısıyla Haiti’yi yendi: Hollanda milli takımıyla karşılaşma ihtimali yüksek

Fas, Haiti ile oynadığı büyük ölçüde eğlenceli geçen maçın ardından, Brezilya’nın ardından C Grubu’nda ikinci sırayı garantiledi. Ismael Saibari’nin Dünya Kupası’ndaki üçüncü golünün de katkısıyla, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda maç 4-2 sona erdi. Hollanda grubu birinci olarak bitirirse, 30 Haziran'da gece saat 03:00'te (Hollanda saatiyle) eleme turunda Fas ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi, turnuvanın geri kalan kısmı göz önünde bulundurularak kadroda bazı değişiklikler yaptı; bu değişiklikler, Anass Salah-Eddine ve Sofyan Amrabat gibi isimlerin ilk 11'de yer almasını sağladı. Saibari, forvet Ayoub El Kaabi'nin arkasında 10 numaralı pozisyonda maça başladı.

Salah-Eddine’in zayıf savunma performansı, 10. dakikada Haiti’ye açılış golünü kazandırdı. Sol ayaklı oyuncu, yüksek bir topu yanlış değerlendirdi ve ardından Jean-Kévin Duverne’ye karşı yeterince agresif savunma yapamadı; Duverne, Lenny Joseph’e pas verdi ve top Yassine Bounou’yu geçerek ağlara gitti: 0-1.

Fas, beraberlik golünü aramaya başladı ve hem Achraf Hakimi hem de El Kaabi bu golü atmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Johny Placide iki muhteşem refleksle beraberliği engelledi. 1-1'lik skor kısa süre sonra yine de geldi. Placide, Bilal El Khannouss'un sert şutunu zayıf bir şekilde kurtardı ve Hakimi, seken topu ağlara gönderdi.

İlk yarının normal süresinin bitmesine birkaç dakika kala Haiti, yine beklenmedik bir şekilde öne geçti. Duverne, Wilson Isidor’a geniş bir pas attı; Isidor, yaklaşık on sekiz metreden muhteşem bir vuruşla uzak köşeyi buldu: 1-2.

İlk yarının uzatma dakikalarında Fas skoru eşitledi. Hakimi taç çizgisine kadar ilerleyip geriye koşan Saibari’ye pas verdi; Saibari de on altı metre çizgisinin hemen dışından topu alt köşeye düzgün bir vuruşla gönderdi: 2-2. Önümüzdeki sezon Bayern Münih’te forma giyecek olan PSV oyuncusu için bu, Dünya Kupası’ndaki üçüncü golüydü.

Grup aşamasında gerçek bir gerilim yaşanmaması, Fas’ın pek de ilham verici olmayan bir ikinci yarı sergilemesine neden oldu. Fas, sık sık dikkatsizce top kaybı yaşadı ve Placide’in kalesine pek fazla yaklaşamadı. Ancak Haitili kaleci, El Khannouss’un kavisli şutunu ustaca kurtardı.

Su molasından sonra da ikinci yarı beklentileri karşılayamadı, ancak maçın geri kalanında Fas galip gelmeyi başardı. Hakimi, köşe vuruşunu Chadi Riad’ın kafasına gönderdi; Riad da topu Soufiane Rahimi’ye indirdi. Al-Ain’in forveti, dönerek attığı şutla skoru 3-2’ye getirdi.

Uzatma dakikalarında Faslılar farkı iki gole bile çıkardı. Rahimi, rakibinden çok daha dikkatliydi ve topu tam zamanında sahada tuttu; ardından yaptığı ortayı ikinci direkte oyuna sonradan giren Gessime Yassine kolayca ağlara gönderdi: 4-2.