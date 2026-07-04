2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme, Fas milli takımının siciline eklenen yeni bir zaferden ibaret değildi; bu, oyuncularının “Atlas Aslanları”nın elde ettiklerinin tesadüf eseri olmadığına dair inancını pekiştiren bir dönüm noktasıydı; aksine, en zor anlarda fark yaratan sağlam bir zihniyet ve takım ruhunun meyvesiydi.

Fas milli takımı Cumartesi günü ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi ve Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibini beklemeye başladı.

Oyuncu Nael El Ainaoui, Fas milli takımının “güçlü karakteri ve maçın gidişatına uyum sağlama yeteneği” sayesinde Kanada maçının zorluklarını aşmayı başardığını vurguladı ve aynı zamanda takıma eşlik eden taraftar desteğine de övgüde bulundu.

Fas Şampiyonası’nın internet sitesi, galibiyetin ardından El Ainaoui’nin şu açıklamalarını aktardı: "Öncelikle Majestelerine teşekkür etmek istiyorum, ayrıca tüm taraftarlara koşulsuz destekleri için teşekkür ederim. Kanada milli takımı ilk yarıda çok iyi bir performans sergiledi ve bize çok fazla sorun çıkardı; maça istediğimiz gibi başlayamadık, ancak ikinci yarıda performansımızı nasıl analiz edeceğimizi anladık ve üç gol atmamızı sağlayan çözümleri bulduk."

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Şöyle devam etti: “Zihniyetimiz gücümüzün sırrıdır; asla pes etmiyoruz, sadece bu Dünya Kupası’nda değil, yıllardır böyleyiz. Bu ruh milli takımımızı diğerlerinden ayıran özelliktir ve gücümüzü arkamızda duran tüm halkımızdan alıyoruz.”

El-Ainawi, Fas Futbol Federasyonu Başkanı (Fouzi Lekjaâ)’nın maç öncesinde oyuncuları motive etmek için Fas’tan video görüntüleri gösterdiğini açıkladı, ancak vatanı temsil etmenin herkes için en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Fas’ın çeyrek finaldeki rakibi hakkında ise şunları söyledi: “Bu turnuvada kolay maç olmadığını gördük. Fransa-Paraguay maçını dikkatle izleyeceğiz, her iki takımı da iyice inceleyeceğiz, ardından bir sonraki maça hazırlanmaya odaklanacağız.”

Dünyanın en iyileri arasında hak edilen yer

Genç orta saha oyuncusu Ayub Bouadi ise Fas milli takımının dünyanın en iyi takımları arasındaki yerini kanıtlamaya devam ettiğini vurguladı ve “Atlas Aslanları”nın sergilediği performansın, kadronun kalitesini ve sahip olduğu hırsı yansıttığını belirtti.

Radio Mars’ın aktardığına göre Bouadi, “Dünyaya bir kez daha, en iyi takımlarla rekabet edebilecek güçlü bir kadroya sahip, özel bir milli takım olduğumuzu gösterdik” dedi.

Fransız Lille kulübünün yıldızı, Fas milli takımının önümüzdeki dönemde yaklaşımını değiştirmeyeceğini vurguladı ve oyuncuların turnuvada yoluna devam etmek ve Fas futbol tarihine yeni bir başarı eklemek için aynı ciddiyet ve konsantrasyonla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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