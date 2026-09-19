Fas'ın, Van Persie'nin oğlunu milli takıma katmak için harekete geçtiği iddiasının gerçeği ortaya çıktı

Hollanda temsilcisi Feyenoord'un forveti ve eski yıldız Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie, annesi tarafından gelen Fas kökenlerinden yararlanarak onu Fas Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmeye yönelik Fas hamlelerine dair haberlerin dolaşıma girmesiyle son dönemde giderek artan bir ilgi çekti.

Fas'ın "Hespress" sitesine göre, medya raporlarında oyuncunun durumunu netleştirmeye yönelik bir hareketin varlığına dair aktarılanların aksine, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile 19 yaşındaki oyuncu veya çevresi arasında şu ana kadar herhangi bir müzakere ya da resmi temas bulunmuyor.

Kaynak, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin şu ana kadar van Persie ile ne doğrudan ne de temsilcileri veya ailesi aracılığıyla iletişime geçmediğini belirtirken, teknik ekibin herhangi bir resmi adım atmadan önce oyuncunun gelişimini takip etmeyi tercih ettiğine dikkat çekti.

Aynı kaynağa göre, Ouahbi'nin bu tutumu, genç forvetin teknik potansiyeli konusunda tam bir kanaate ulaşamamış olmasıyla bağlantılı; bu da onu, uluslararası geleceğine dair müzakerelere girmeden, mevcut dönemde oyuncuyu izlemeye devam etmeye yöneltti.

Van Persie, Feyenoord akademisinin yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor; santrfor mevkiinde görev alıyor. Ayrıca daha önce Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil etti ve bu sezon onunla altı maça çıktı.

Daha önce Hollanda'nın alt yaş kategorisi milli takımlarında yer almış olmasına rağmen, bu durum, birden fazla milli takımı temsil etme imkânına sahip oyuncuların uygunluğunu düzenleyen kurallara göre, ilke olarak gelecekte Fas'ı temsil etmek üzere seçilmesi olasılığını engellemiyor.