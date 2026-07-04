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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fas'ın üçlüsü sayesinde... Afrika, Dünya Kupası'nda Avrupa'ya kafa tutuyor

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
S. Rahimi
A. Ounahi
Kanada
Fas
ABD

Afrika kıtası, Dünya Kupası’nda eşi benzeri görülmemiş bir durum yarattı

Afrika milli takımlarının Dünya Kupası’ndaki varlığı artık sadece rekabet etmek ve eleme turlarına ulaşmakla sınırlı kalmıyor; turnuvanın tarihine yeni bir gerçeklik yazmaya kadar uzanıyor.

Şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden turnuvada, Afrika kıtası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kolektif başarıya imza attı; bu da Afrika futbolunun yaşadığı büyük gelişmeyi yansıtıyor.

Opta verilerine göre, “Afrika milli takımları 2026 Dünya Kupası’nda gol sayısını 51’e çıkardı ve turnuva tarihinde tek bir Dünya Kupası edisyonunda 50 veya daha fazla gol atan ikinci kıta oldu.”

Bu rakam, Fas milli takımının bu gece ev sahibi Kanada’yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselmesinin ardından ortaya çıktı.

Afrika kıtasından önce bu başarıya ulaşan tek kıta, takımları 21 farklı Dünya Kupası turnuvasında bu rakama ulaşan Avrupa Birliği’dir.

Afrika milli takımları, bu yılki Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir performans sergiledi; 10 takımdan 9'u grup aşamasını geçti. Bu takımlar şunlar: Fas, Mısır, Cezayir, Güney Afrika, Fildişi Sahili, Senegal, Gana, Demokratik Kongo ve Yeşil Burun Adaları. İlk turda elenen tek takım ise Tunus oldu.

7 Afrika takımının serüveni son 32 turunda sona erdi; şu ana kadar sadece 16 turunda Arjantin ile karşılaşacak Mısır ve bu gece çeyrek finale yükselen kardeşi Fas kaldı.

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