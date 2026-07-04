Fas'ın tur atlamasının ardından Kral VI. Muhammed'den hızlı tepki

Fas Kralı VI. Muhammed, Atlas Aslanları milli takımının 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine hemen tepki gösterdi.

Fas, Ezzedine Ounahi'nin "iki gol" ve Sofyan Rahimi'nin golüyle Kanada'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

"Hesport" gazetesinin X sitesindeki hesabında yer alan habere göre, Kral VI. Muhammed, Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmenin ardından teknik direktör Muhammed Wahbi ve takım kaptanı Ashraf Hakimi ile yaptığı telefon görüşmesinde "Aslanlar"ı tebrik etti.

Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başladı; ardından sırasıyla İskoçya'yı 1-0 ve Haiti'yi 4-2 mağlup etti.

Fas, 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turunda Hollanda ile karşılaşmaya hak kazandı.

Fas milli takımı, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında 3-2 galip gelerek Hollanda engelini aşmayı başardı.