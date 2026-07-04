Suudi milli takımının efsanesi Yaser Al-Qahtani, Fas’ın 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Cumartesi akşamı Kanada’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fas milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Paraguay arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Al-Qahtani, televizyon röportajında şunları söyledi: “Fas milli takımının galibiyeti hak edildi, çünkü büyük takımlarla rekabet etmesini sağlayan muazzam bir karaktere sahip.”

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Al-Qahtani sözlerine şöyle devam etti: “Ancak özellikle tecrübeli kaleci Yassine Bono’yu övmek gerekir; o her zaman harika bir kaleci olduğunu kanıtlıyor ve büyük maçlarda gerçek değerini ortaya koyuyor.”

Sözlerine şöyle devam etti: “O bir efsane ve ona büyük hayranlık duyuyorum. Kariyeri boyunca bu muhteşem performansını sürdürmesini diliyorum.”

Gülerek sözlerini şöyle tamamladı: “Biz Araplar hiçbir şeyden korkmayız, Fransa’yı şimdi Fas’la karşılaşmaya getirin.”