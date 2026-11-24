Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmeyle Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını iptal etti. Böylece kupa, Fas karşısındaki mücadeleyi sahada uzatmalarda 1-0 kazanan Senegal'e geri verildi ve yaklaşık on ay süren hukuki anlaşmazlık sona erdi.

Reklam

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bugün salı günü yaptığı açıklamada, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu'nun Senegal Milli Takımı'nı final maçından çekilmiş sayarak geçtiğimiz 17 Mart'ta Fas'ı 3-0 galip ilan eden kararını iptal ettiğini duyurdu.

Yeni karar uyarınca Senegal, sahada ve saha dışında olağanüstü olaylara sahne olan maçın ardından Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda sahada kazandığı şampiyonluğu geri aldı.

Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına dayanıyor. Skor 0-0 iken hakem Fas lehine penaltı verdi. Bu karar, Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'ı öfkelendirdi.

Senegal Milli Takımı'ndan bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk edip soyunma odasına gitti. Bu durum, maçın yaklaşık 10 dakika durmasına neden oldu. Ardından Sadio Mane devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü sahaya dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

Reklam Reklam

Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantilemek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak Brahim Diaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı ve top rahatça kaleci Edouard Mendy'nin ellerinde kaldı.

Related Topics

Uzatmalara giden maçta Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, milli takımlarının kendi evinde şampiyon olmasını bekleyen Faslı taraftarları şoke etti.

Olaylar son düdükle de bitmedi. Bazı Faslı gazeteciler ile oyuncuları soyunma odasına geri gönderme kararı nedeniyle eleştirilen Senegal teknik direktörü Pape Thiaw arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

Reklam

Thiaw'ın maç sonrası basın toplantısı iptal edildi, Thiaw ise ertesi gün özür diledi. CAF de finalde yaşanan olaylar nedeniyle kendisine beş maç men cezası verdi.

Maçın üzerinden iki ay geçtikten sonra CAF Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.

Reklam

Ancak Senegal Futbol Federasyonu karara itiraz etti ve cezaya karşı çıkmak, oyuncularının sahada kazandığı şampiyonluğu geri almak için uluslararası bir avukat ekibiyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, geçtiğimiz 8 Ekim'de İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan kapalı oturumda Senegal, Fas ve Afrika federasyonlarının temsilcilerinin savunmalarını 5 saati aşkın süre boyunca dinledi ve salı günü kararını Senegal lehine açıkladı.

Reklam

Böylece karar, 2025 turnuvasının şampiyonunun kim olduğuna dair hukuki anlaşmazlığa noktayı koydu ve Fas'ın idari kararla elde ettiği şampiyonluğu iptal etti. Kupa, final maçını uzatmalarda 1-0 kazanan takıma geri döndü.