Chelsea'nin genç yeteneği ve Fas Milli Takımı oyuncusu İbrahim Rabbaj, şu anda Doha'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin formasıyla sergilediği teknik becerilerle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarına girdi.

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Londra ekibiyle 2028 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunmasına rağmen genç oyuncu, gelecek vaat eden yeteneğinden faydalanmak isteyen kulüplerin potansiyel hedefi haline geldi.

İngiliz sitesi "GiveMeSport" muhabiri Ben Jacobs'ın aktardığına göre Portekiz ekibi Sporting Lizbon, oyuncunun gelişimini yakından takip ediyor ve bu konuda başta Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İtalyan ekibi Juventus ve Belçika ekibi Club Brugge olmak üzere birçok kulüple rekabet ediyor.

Rabbaj, teknik oyun tarzı, dripling yeteneği ve top kontrolü nedeniyle "Fas'ın Messi'si" lakabıyla tanınıyor. Bu özellikler, onu genç yetenek piyasasında giderek daha fazla ilgi gören isimlerden biri haline getirdi.

Rabbaj şu anda Katar'ın başkentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı forması giyiyor ve turnuvada gözlerin üzerinde olduğu oyunculardan biri olarak görülüyor. Sağ kanatta görev yapan genç oyuncu, oyun kurucu rolünü de üstlenebiliyor. Alçak ağırlık merkezi ve yön değiştirmedeki hızından yararlanarak dar alanlarda topu koruma ve topla hareket etme becerisiyle öne çıkıyor. Bu özellikler ona bire bir pozisyonlarda üstünlük sağlıyor ve Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yapılan karşılaştırmayı kısmen açıklıyor.

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3 Ocak 2009'da İngiltere'nin Leicester kentinde dünyaya gelen oyuncu, futboldaki ilk adımlarını Crystal Palace akademisinde attı. Ardından 2021'de Chelsea'ye transfer olarak kulübün Cobham Akademisi'ndeki 12 Yaş Altı takımına katıldı.

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O tarihten bu yana Londra ekibinin alt yaş kategorilerinde basamakları tırmanmayı sürdüren Rabbaj, takımın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi ve geçen sezon 18 Yaş Altı Premier Lig şampiyonluğunu kazanan kadroda yer aldı.

Rabbaj ayrıca UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk maçına Karabağ karşısında çıktı ve organizasyondaki ilk golünü 1-1 berabere biten Barcelona maçında kaydetti.

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Bu maçlar, genç seviyedeki önemli Avrupa organizasyonlarında forma şansı bulan oyuncunun Chelsea bünyesinde kaydettiği gelişimin boyutunu yansıtıyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde kariyerinin takip edilmesine yönelik ilgiyi de artırdı.

Geçen ocak ayında Chelsea ile 2028'e kadar geçerli ilk profesyonel sözleşmesini imzalamasına rağmen, takımdaki hücum seçeneklerinin fazlalığı, A takımda daha fazla süre alma hedefinin önünde bir engel oluşturabilir.

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Kulüp, hücum bölgesindeki pozisyonlarda görev yapabilecek çok sayıda oyuncuya sahip. Bunlar arasında Portekizli Pedro Neto ve Geovany Quenda'nın yanı sıra Cole Palmer, Morgan Rogers, Estêvão ve Jamie Gittens bulunuyor. Bu da henüz 17 yaşındaki bir yetenek için forma rekabetini oldukça zorlaştırıyor.

Uluslararası arenada ise daha önce İngiltere'nin 15 Yaş Altı ve 16 Yaş Altı milli takımlarında forma giyen Rabbaj, ardından Fas'ı temsil etmeyi tercih etti. Genç oyuncu, Fas ile 2025'te finalde Mali'yi penaltılarla yenerek 17 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazanma başarısına ortak oldu.

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Bu uluslararası serüven, oyuncuya kariyerinin başında önemli bir tecrübe kazandırıyor. Kendisiyle ilgilenen kulüpler ise Chelsea ve Fas Milli Takımı'ndaki gelişimini yakından izlerken, geleceği ve önümüzdeki yıllarda yeni bir maceraya atılma ihtimaline dair soru işaretleri sürüyor.