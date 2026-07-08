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Fas’ın liderliğinde… Mısır’ın elenmesinin ardından, Avrupa doğumlu oyuncular Dünya Kupası çeyrek finallerine damga vuruyor

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas
ABD

"Atlas Aslanları, çeyrek final serisini Fransa ile oynayacakları maçla başlatacak"

2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde, Fas milli takımı tek Arap temsilcisi olmasına rağmen, Avrupa kıtasında doğmuş oyuncular ağırlıkta.

Mısır milli takımı, dün Salı günü Arjantin'e 2-3 yenilerek Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti ve böylece çeyrek finallerde tek Arap takımı Fas oldu.

Buna rağmen, İspanyol "AS" gazetesi, çeyrek finale yükselen oyuncuların %85'inin Avrupa kıtasında doğduğunu ve bunların yaklaşık üçte ikisinin Fas milli takımında yer aldığını doğruladı.

Gazete, Fas milli takım kadrosundaki 26 oyuncunun 18’inin Avrupa kıtasında doğduğunu belirtti; bunlardan 6’sı İspanya’da, 6’sı Fransa’da, 3’ü Hollanda’da ve 3’ü de Belçika’da doğmuştur.

Buna karşılık, Arjantin milli takımı Avrupa’da doğan en az sayıda oyuncuya sahip; bu oyuncular, sırasıyla İtalya ve İspanya’da doğan Giuliano Simeone ve Nico Baz’dan ibaret.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
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Fas
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Buna karşılık, Norveç ve İspanya milli takımlarının tüm oyuncuları Avrupa kıtasında doğmuştur; Belçika, İngiltere ve Fransa’da ise 26 oyuncunun 25’i Avrupa’da doğmuştur. İsviçre kadrosundaki 24 oyuncu da Avrupa kıtasında doğmuştur.

Toplamda, çeyrek finallerdeki 208 oyuncunun sadece 37’si Avrupa kıtası dışında doğmuştur; bunların 24’ü Arjantin’de, 8’i Fas’ta, 2’si İsviçre’de, 1’er tanesi ise Belçika, İngiltere ve Fransa’da doğmuştur.

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