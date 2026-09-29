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imago-sport-1071445612.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
Çeviri:

Fas'ın kazandığı maçta Feyenoord orta saha oyuncusu Targhalline büyük etki bıraktı

Lesotho - Fas
Lesotho
Fas
Africa Cup of Nations Qualification

Fas, Afrika Kupası elemelerindeki ikinci maçını da kazandı. Salı günü Güney Afrika'nın Bloemfontein kentinde Lesotho'yu 2-0 mağlup etti. Fas ekibi daha önce Gabon'u da 2-0 yenmişti.

Feyenoord orta sahası Oussama Targhalline, Lesotho karşısında 90 dakikayı tamamladı. Ismael Saibari ve Noussair Mazraoui de ilk 11'de yer aldı. Ajax forveti Abdellah Ouazane, Gabon karşısında ilk kez forma giymişti ancak bu kez maç kadrosunda yer almadı.

Fas, ilk yarıda oyuna hükmeden taraftı ancak açılış golünün gelmesi biraz zaman aldı. Brahim Díaz, devre arasından kısa süre önce fileleri havalandırdı. Azzedine Ounahi ise ancak 82. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Özellikle Targhalline, Fas orta sahasında etkileyici bir performans sergiledi. Verdiği 136 pasın 135'i yerine ulaştı. Yani tam yüzde 99'luk bir pas isabet oranı yakaladı. Ayrıca Feyenoordlu oyuncu, 145 topla buluşmayla sahadaki tüm futbolcular arasında en fazla topla buluşan isim oldu ve birçok bire bir mücadeleyi kazandı.

Fas böylece elemelere iki maçta topladığı altı puanla iyi bir başlangıç yaptı. Nijer'in üç puanı bulunurken, Lesotho ile Gabon henüz puan alamadı. Her eleme grubunda ilk iki sırayı alan takımlar, gelecek yıl Kenya, Uganda ve Tanzanya'da düzenlenecek Afrika Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Hazırlık Maçları
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Fas
MAR
Gana crest
Gana
GHA

Fas için Afrika Kupası bileti yolundaki mücadele kasım ayında devam edecek. O dönemde Nijer ile iki maç oynanacak. 

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