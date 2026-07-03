Fas’ın katılımı ve Cezayir’in yokluğunda… 13 milli takım Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi

ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek final tablosu netleşti; aralarında tek Arap temsilcisi olan Fas’ın da bulunduğu 13 milli takım çeyrek finale yükselirken, geriye sadece 3 yer kaldı.

13 takım

Şu ana kadar 13 takım 16'lı turda yerini garantiledi. Bu takımlar şunlar: Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa, Meksika, İngiltere, Belçika, ABD, İspanya, Portekiz ve İsviçre.

Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 yenerek bu tura yükselen ilk takım olurken, Brezilya Japonya'yı 2-1 mağlup ederek tur atladı ve Paraguay, Almanya'yı penaltılarda 4-3 yenerek büyük bir sürpriz yarattı.

Ayrıca Fas milli takımı, Hollanda’yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek heyecan verici bir şekilde tur atladı; onu, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup eden Norveç, İsveç’i 3-0 ezip geçen Fransa ve Ekvador’u 2-0 yenen Meksika izledi.

İngiltere milli takımı ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında bir gol geriden gelerek maçı 2-1 kazandı; aynı şekilde Belçika milli takımı da Senegal karşısında iki gol geriden gelerek maçı 3-2 kazandı. Ardından ev sahibi ABD, Bosna-Hersek’i 2-0 yenerek tur atlayanlar arasına katıldı.

Ayrıca İspanya Milli Takımı, Avusturya'yı 3-0'lık skorla kolayca mağlup ederek tur atlarken, Portekiz Milli Takımı ise Hırvatistan'ı 2-1'lik skorla zorlu bir galibiyetle yendi. Şu ana kadar tur atlayan son takım ise Cezayir Milli Takımı'nı 2-0 mağlup eden İsviçre Milli Takımı oldu.

Şu ana kadar 16 turunda Arap ülkelerini temsil eden tek takım Fas milli takımı olurken, Cezayir bu aşamaya ulaşamadı; Mısır milli takımı ise tur atlama şansı bulunuyor.

Eleme turunu geçenler arasında Fransa, Norveç, İngiltere, Belçika, İspanya, Portekiz ve İsviçre olmak üzere 7 Avrupa takımı; ev sahibi Kanada, Meksika ve ABD olmak üzere 3 Kuzey Amerika takımı; Brezilya ve Paraguay’dan oluşan iki Latin Amerika takımı ve Afrika’dan Fas yer alıyor.

6 maç

Son 16 turunda 6 maç kesinleşti ve maç tarihleri (Mekke saatiyle) şu şekilde belirlendi:

4 Temmuz Cumartesi

Kanada - Fas (saat 20:00).

5 Temmuz Pazar

Paraguay - Fransa (00:00).

Brezilya - Norveç (saat 23:00).

6 Temmuz Pazartesi

Meksika – İngiltere (saat 03:00).

Portekiz – İspanya (saat 10:00).

7 Temmuz Salı

ABD – Belçika (saat 03:00).

İsviçre milli takımı, 16 turuna yükselen tek takım olarak kalırken, bir sonraki rakibini henüz bilmiyor; Kolombiya ile Gana arasındaki maçın galibini bekleyecek.

Kalan 3 bilet

Son 16 turu maçları, önümüzdeki birkaç saat içinde oynanacak 3 maçla sona erecek ve 16 takımlık turu tamamlamak için son 3 bilet belirlenecek.

Kalan üç maçın tarihleri şu şekildedir:

3 Temmuz Cuma

Avustralya - Mısır (saat 21:00).

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları (01:00).

Kolombiya - Gana (saat 04:30).