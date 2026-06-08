Fas'ın iki yıldız oyuncusu, Brezilya ile oynanacak kritik Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek

Faslı gazeteci Amine Bourik'in bildirdiğine göre, Noussair Mazraoui Fas ile Brezilya arasındaki ilk Dünya Kupası maçında forma giyemeyecek. Abde Ezzalzouli'nin sakatlığı ise daha da endişe verici.

Pazar akşamı Fas, Norveç ile bir hazırlık maçı oynadı (1-1). Maçın 29. dakikasında Mazraoui için talihsizlik yaşandı. Omuz sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Bourik'e göre, Manchester United'ın savunma oyuncusu on gün sahalardan uzak kalacak. Bu, altı gün sonra Brezilya ile oynanacak maç öncesinde Fas için kötü bir haber.

Gazeteci, Ezzalzouli'nin sakatlığının daha da ciddi olduğunu belirtiyor. Onun durumu hakkında büyük endişeler var. Real Betis'in forvetinin tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil.

Fas'tan gelen diğer kaynaklar Pazartesi sabahı Ezzalzouli'nin ciddi bir diz sakatlığı geçirdiğini yazdı. Sol kanat oyuncusunun 'üç ila dört hafta' sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Fas, 14 Haziran'da turnuvanın ilk grup maçında Brezilya ile karşılaşacak. Ardından 20 Haziran ve 25 Haziran'da sırasıyla İskoçya ve Haiti ile maçlar oynanacak.